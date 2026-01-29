Suspendieron de su trabajo a la mujer que gastó en el casino $17 millones de una fiesta de recepción

El Ministerio de Salud Pública de Misiones dispuso la suspensión preventiva por 30 días sin goce de haberes de Romina Enríquez, agente del Hospital SAMIC de Eldorado, en el marco de la investigación judicial por la presunta estafa a familias de estudiantes secundarios, a quienes habría desviado fondos destinados a la fiesta de recepción de egresados.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Nº 14/2026, con el objetivo de preservar la integridad institucional mientras se desarrollan las actuaciones judiciales. Desde la cartera sanitaria aclararon que se trata de una decisión administrativa de carácter preventivo y que no implica una condena, publicó Misiones online.

Romina Enríquez, denunciada por presunta estafa

El caso salió a la luz en diciembre pasado y generó una fuerte conmoción social en la ciudad de Eldorado. Enríquez, madre de una alumna de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19, era la encargada de administrar el dinero recaudado por las familias durante ocho meses para la recepción de 35 estudiantes.

Más de $17 millones gastados en el casino

Según relataron los padres, en ese período lograron reunir alrededor de $17,5 millones. Sin embargo, al momento de realizar los pagos finales, descubrieron que casi ninguno de los servicios contratados había sido abonado: catering, DJ, iluminación y fotografía figuraban impagos, salvo la seña inicial del salón.

“Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, expresó Mónica B., madre de una alumna, quien contó que habían solicitado en reiteradas oportunidades comprobantes y contratos, pero siempre recibían excusas o promesas de presentación posterior.

Fiesta de la recepción de los egresados estafados en Eldorado (archivo Misiones on line)

La situación obligó a las familias a buscar soluciones de urgencia para no suspender la recepción y generó una profunda angustia entre los estudiantes.

Sospechas por apuestas online

De acuerdo a la información que trascendió en la causa, el dinero recaudado habría sido utilizado en apuestas online. Incluso se conoció que Enríquez tendría un perfil activo en una plataforma de juegos digitales, donde difundía contenidos vinculados a la obtención de ganancias virtuales.

Tras el estallido del escándalo, se supo que la mujer sería administradora del blog CasinoTopsOnline, un sitio donde durante más de cinco años publicó artículos sobre la industria del juego, estrategias de apuestas y análisis del sector. En su presentación, se definía como una “apasionada del juego” y “referente en el análisis de tendencias”.

El blog, actualizado hasta mayo de 2023, estaría vinculado al dominio 1xbetar2.com, relacionado con la empresa 1xBet, que promociona apuestas deportivas y juegos de casino online.

Reconoció su adicción

La situación salió definitivamente a la luz a partir de un mensaje de WhatsApp que Enríquez envió a otra madre del curso, donde admitió su adicción al juego. “No hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”, escribió.

En el plano judicial, la mujer presentó un informe psiquiátrico y, a través de su abogado, solicitó la eximición de prisión para evitar ser detenida. La causa continúa en investigación.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la suspensión responde a una pérdida de confianza vinculada al presunto aprovechamiento de su posición dentro del grupo de padres para administrar recursos que nunca llegaron a destino.

La comunidad de Eldorado permanece a la espera de definiciones judiciales que permitan determinar responsabilidades en un caso que reavivó el debate sobre la ludopatía, el manejo de fondos comunitarios y los controles sobre las apuestas online.