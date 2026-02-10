La Escuela de Canotaje de Paraná realizará una travesía por el río desde Villa Urquiza a Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos y profesores de la colonia de verano de la Escuela de Canotaje de Paraná emprenderán este martes una travesía por el río desde Villa Urquiza hasta la capital entrerriana.
Este martes, los alumnos y profesores de la Escuela de Canotaje de Paraná se embarcaron en una travesía muy especial, marcando el cierre de su colonia de verano. Cerca de 30 personas, entre chicos y docentes, partieron en colectivo hacia Villa Urquiza, donde comenzarán su travesía por el río Paraná rumbo a la capital entrerriana.
Esta actividad, que se realiza al final de cada temporada, tiene como objetivo que los jóvenes pongan en práctica lo aprendido en el canotaje durante su tiempo en la escuela. Pablo Taulada, uno de los instructores, comentó sobre la importancia de este desafío: “Es como una finalización, como cuando te recibís, como una colación de grado. Es una oportunidad para que los chicos disfruten del paisaje, aprendan a apreciar la naturaleza y pongan en práctica lo que han aprendido en todo el verano”.
Una experiencia única de aprendizaje y conexión con la naturaleza
Para muchos de los jóvenes participantes, esta es la primera vez que realizan una travesía por el río Paraná. Uno de los alumnos, expresó su entusiasmo por la experiencia: “Esta es mi segunda travesía, la del año pasado fue muy linda y decidí volver para ver más animales en el río, desconectarme de la ciudad y disfrutar de la naturaleza”. Otra de las jóvenes, también destacó cómo la actividad le permitió desarrollar nuevas habilidades: “Este año he aprendido mucho más que el anterior, y estoy feliz de regresar a seguir practicando lo aprendido. Todo lo que sé del río lo aprendí acá”.
La travesía es un desafío tanto físico como mental, con un recorrido de unos 20 a 25 kilómetros que los chicos deben completar remando. La actividad les exige trabajo en equipo y concentración, pero también les brinda la oportunidad de disfrutar del hermoso paisaje del río Paraná. “Es una experiencia única, sobre todo porque no solo se aprende a remar, sino que también se valora todo lo que el río tiene para ofrecer”, comentó un alumno antes de partir.
Conciencia ambiental y el cuidado del río Paraná
Además del aprendizaje en el canotaje, los chicos de la Escuela se involucran en tareas de conciencia ambiental, promoviendo el cuidado del río. “La gente se está involucrando cada vez más con el río, pero también es fundamental que aprendan a cuidarlo”, explicó el profesor, quien destacó la importancia de proteger el entorno natural. Durante la colonia, se realizaron actividades de limpieza en las orillas del río y se fomentó el respeto por el medio ambiente.
La conexión con la naturaleza es una de las principales enseñanzas de esta actividad, y no solo los alumnos, sino también los instructores, valoran profundamente el entorno del Paraná. La travesía de este año también se ve como una manera de reforzar este compromiso de los jóvenes con la naturaleza, mostrándoles la belleza del río y la importancia de su preservación. “Ojalá que todos los que se suman a este tipo de actividades aprendan a conocer y cuidar el río, que es algo único en nuestra región”, concluyó mientras se preparaban para emprender la travesía que uniría Villa Urquiza con Paraná.