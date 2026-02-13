Paro de judiciales: “El acatamiento fue muy alto porque necesitamos una recomposición salarial”

Trabajadores judiciales realizaron una nueva jornada de paro en toda la provincia. Desde AJER afirmaron a Elonce que la adhesión fue elevada y reiteraron el pedido de "una recomposición salarial y el pago en tiempo y forma de los aumentos".
El paro de judiciales tuvo un alto acatamiento en toda la provincia, según informó la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AJER), que impulsó la medida en reclamo de una recomposición salarial. La jornada de protesta se desarrolló este 13 de febrero y forma parte de un plan de lucha que continuará los días 20 y 27 del mismo mes.
El secretario general de AJER, José María Segura, indicó a Elonce que “estamos ya recibiendo los primeros datos de adhesión, sobre todo en Paraná, en las oficinas, la adhesión como siempre es muy alta, la voluntad de los trabajadores judiciales se ratifica y se manifiesta en el alto nivel de acatamiento de la medida”.
En la capital provincial, señalaron que en varias oficinas la adhesión fue cercana al 100%, aunque se garantizó la atención de cuestiones urgentes como denuncias por violencia de género, audiencias ya programadas y trámites impostergables.
Segura explicó que el reclamo central es una recomposición salarial del 10% aproximadamente. “Hemos perdido desde 2020 casi en forma sostenida, primero por la ley de emergencia del gobierno anterior y posteriormente con respecto a la inflación en los años 2022, 2023 y 2024, y la pérdida salarial es muy alta”, sostuvo.
En ese sentido, detalló que “el salario de un escribiente que recién ingresa sin antigüedad está por debajo de la canasta básica, estamos hablando de menos de 1.100.000 pesos lo que están cobrando a la mano”.
El dirigente remarcó que el planteo fue realizado en la mesa salarial del Poder Judicial a fines del año pasado y está dirigido al Gobierno provincial. “El reclamo es directamente al gobierno provincial”, enfatizó.
Otro de los puntos cuestionados es la modalidad de pago de los incrementos por inflación. “Nuestro sistema salarial tiene aumentos que se establecen mensualmente por la inflación. No nos había pasado nunca que no nos paguen los aumentos cuando salen”, afirmó Segura.
Según explicó, anteriormente los incrementos se abonaban en la fecha de cobro o mediante complementarias dentro del mismo mes, incluyendo los retroactivos. “Con este Gobierno dejó de ser así y ya se ha transformado en una práctica normal que los aumentos casi siempre se pagan un mes después y los retroactivos posteriormente”, señaló.
“Lo que estamos pidiendo es que se pague en tiempo y forma, porque es una cuestión elemental del salario que tiene carácter alimentario”, agregó.
Debate previsional y defensa del 82% móvil
La medida de fuerza también incluyó el rechazo a posibles modificaciones en el régimen previsional. Desde AJER manifestaron su defensa del 82% móvil y del esquema actual de jubilaciones.
Segura advirtió que, según lo manifestado públicamente, el proyecto de reforma podría eliminar el 82% móvil tal como funciona actualmente. “Lo que se está anunciando son propuestas de pago de las jubilaciones muy por debajo del 82% móvil, que nosotros rechazamos”, expresó.
No obstante, reconoció que existe disposición al diálogo por parte de las autoridades de la Caja y que esperan participar del debate legislativo cuando el proyecto ingrese formalmente a la Cámara de Diputados o Senadores.
Servicios garantizados
Durante el paro, se garantizó la atención en áreas sensibles como denuncias por violencia de género, actuaciones urgentes en fiscalías y audiencias vinculadas a cuestiones de familia. En algunas oficinas hubo personal suplente que no adhirió a la medida.
El plan de lucha fue definido por el plenario provincial de AJER como una forma de expresar al Gobierno la necesidad de una respuesta concreta. “Necesitamos una respuesta al planteo de la mesa salarial”, concluyó Segura.