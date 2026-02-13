El Gobierno incluirá el financiamiento universitario en sesiones extraordinarias

El Gobierno incluirá el financiamiento universitario en las sesiones extraordinarias mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial y que también extenderá el período hasta el sábado 28 de febrero. La decisión se tomó en medio de la controversia por la ley sancionada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras.

La iniciativa apunta a debatir un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas, luego de que el Poder Ejecutivo se negara a aplicar la norma vigente y apelara la medida cautelar que obliga a su implementación. El objetivo oficial es avanzar en una propuesta alternativa que contemple las demandas del sector, pero que respete las premisas de equilibrio fiscal que sostiene la administración libertaria.

El movimiento se produjo tras una serie de reuniones entre funcionarios nacionales y autoridades universitarias, y luego de que el oficialismo lograra aprobar en el Senado la reforma laboral y, en Diputados, la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur.

Estrategia legislativa y judicial

Desde el Gobierno señalaron que la estrategia busca resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes judiciales abiertos. La intención es que el Congreso apruebe una nueva ley que modifique el esquema actual y reemplace a la normativa ratificada por dos tercios de diputados y senadores tras el veto presidencial.

El Ejecutivo había intentado sin éxito derogar la ley de financiamiento universitario y ahora apuesta a una reformulación que permita ajustar los recursos a los parámetros fiscales definidos por la Casa Rosada.

Fuentes oficiales confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”, en referencia a la necesidad de compatibilizar el financiamiento de las universidades con el objetivo de déficit cero.

Reuniones con el Consejo Interuniversitario

Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a las universidades públicas, dijo La Nación.

Participaron del encuentro Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo del CIN, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo. Tras la reunión, Greco afirmó: “Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”.

En la misma línea, Bartolacci sostuvo que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, el encuentro significó “un paso en la dirección correcta”.