Gualeguay avanza en un plan para ordenar su crecimiento y definir proyectos estratégicos

La ciudad de Gualeguay comenzó a transitar una nueva etapa de planificación urbana con la implementación del Plan Base, una herramienta metodológica que busca ordenar el crecimiento territorial y definir prioridades estratégicas para el desarrollo local. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Entre Ríos junto al municipio, con el objetivo de construir diagnósticos integrales y diseñar proyectos de inversión pública que orienten el futuro de la ciudad.

La propuesta forma parte de un programa provincial que apunta a acompañar a los gobiernos locales en procesos de crecimiento sostenido y planificación ordenada. En este marco, se realizó un encuentro de trabajo donde se presentaron los lineamientos generales y se comenzaron a definir las primeras etapas del proceso.

Una metodología para planificar el territorio

El Plan Base se desarrolla a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura provincial, en articulación con el municipio de Gualeguay, la Cátedra Unesco de Ciudades Intermedias y otros organismos vinculados al desarrollo local.

La herramienta busca generar diagnósticos urbanos integrales que permitan identificar problemáticas estructurales y oportunidades de crecimiento. A partir de ese análisis, se establecerán lineamientos estratégicos para orientar políticas públicas y proyectos que acompañen la expansión de la ciudad de manera organizada.

Según se explicó durante la presentación, el objetivo central es construir una base técnica que permita proyectar con previsibilidad y priorizar inversiones que impacten de forma positiva en el desarrollo territorial.

Un trabajo articulado entre Provincia y municipio

El proceso se enmarca en el convenio firmado en diciembre de 2025 entre el gobierno provincial y el municipio de Gualeguay, acuerdo que habilita el trabajo conjunto para aplicar la metodología del Plan Base. Durante el encuentro participaron autoridades locales y provinciales, junto a especialistas en planificación urbana.

El secretario provincial de Planificación e Inversión Pública, Luis Uriona, señaló que la iniciativa permitirá definir una cartera de proyectos y establecer criterios claros para acompañar el crecimiento urbano tanto en el corto como en el largo plazo. La participación de la Cátedra Unesco de Ciudades Intermedias, representada de manera virtual por su director Josep María Llop, aportó una mirada técnica vinculada a experiencias internacionales en planificación territorial.

También estuvieron presentes la intendenta Dora Bogdan, integrantes del gabinete municipal y representantes de distintas áreas vinculadas a la gestión urbana.