La Unidad Ejecutora terminó nueve establecimientos educativos en toda la provincia

Durante el año 2025, el gobierno provincial, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), culminó la ejecución de nueve unidades educativas -entre escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes- en distintas localidades de la provincia, en el marco de diversos programas de infraestructura educativa. La reciente finalización de varias de estas obras permitirá iniciar el ciclo lectivo 2026 en edificios nuevos, ampliados o refuncionalizados.
"Desde la UEP trabajamos con planificación y prioridades claras para que los recursos lleguen a donde realmente hacen falta. Cada escuela que se culmina es una respuesta concreta a años de postergaciones y una muestra de un Estado provincial presente", señaló el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, cuyo organismo comprende la UEP.
Las obras ejecutadas incluyeron la construcción de nuevos edificios escolares, ampliaciones y refacciones integrales, con la incorporación de aulas, espacios administrativos, salones de usos múltiples, cocinas y comedores, laboratorios, talleres, sanitarios adecuados y espacios de recreación, como patios de formación, de juegos y playones deportivos.
En el caso de los jardines de infantes se incorporaron áreas específicas para la educación inicial y espacios de expansión, mientras que en las escuelas primarias y secundarias se priorizó la mejora de las condiciones pedagógicas y organizativas. La ejecución y finalización de las nueve unidades educativas durante 2025 representó una inversión total de aproximadamente siete mil millones de pesos.
El coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, destacó la inversión realizada y explicó que "la planificación y ejecución de estas obras reflejan una forma responsable de administrar los recursos públicos, asegurando que cada inversión tenga un destino claro. La infraestructura escolar no es solo construcción: implica gestión, seguimiento, control y articulación permanente con las comunidades educativas para garantizar edificios funcionales, seguros y acordes a las necesidades actuales".
Testimonios
Desde las comunidades educativas se destacó el impacto de las obras en la vida escolar. Yanina Schamzempach, directora de la escuela primaria N° 188 Bazán y Bustos de Paraná, señaló que "este edificio fue muy esperado por toda la comunidad educativa" y remarcó que las mejoras "impactan positivamente tanto en niñas y niños como en quienes trabajan diariamente en la institución".
Por su parte, Patricia Ledesma Demartini, directora de la Unidad Educativa de Nivel Inicial Consejito N° 6 de Paraná, subrayó que "garantizar una educación pública y de calidad requiere de decisiones políticas basadas en la escucha oportuna y a tiempo de las instituciones educativas", y destacó que en el Nivel Inicial "brindar espacios acordes es fundamental para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, como así también para dignificar la labor docente".
Finalmente, la directora de la escuela secundaria N° 3 Mariano Moreno, de Villa Libertador San Martín, expresó que "esta escuela es el resultado de varios años de gestión, trabajo coordinado y compromiso. Hoy, podemos disfrutar de un espacio cómodo, lo que nos permite proyectar un crecimiento no solo de la matrícula, sino también de nuevos proyectos educativos a futuro".
Obras finalizadas durante 2025
Nuevo Edificio Escuela Primaria N° 23 "Zamba de Vargas", en Tres Bocas, departamento Gualeguay, ejecutada a través del Programa 37 Infraestructura y Equipamiento, con una inversión de 251.250.372 pesos.Nuevo Edificio Escuela Primaria N° 188 "Bazán y Bustos", en la ciudad de Paraná, también en el marco del Programa 37, con una inversión de 694.170.690,61 pesos.Unidad Educativa de Nivel Inicial a crear en Barrio Procrear - 6SC (jardín "Consejito") en Paraná, financiada por el Programa 46 Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes, con una inversión de 457.872.985 pesos.Ampliación y Refacción de la Escuela Primaria N° 48 y Escuela Secundaria N° 15 "Nicolás Avellaneda", en Victoria, ejecutada a través del Programa 37, con una inversión de 388.228.334 pesos.Nuevo Edificio Escuela Primaria N° 74 "Barrio Chaco", en Chajarí, departamento Federación, en el marco del Programa Vuelta al Aula - CAF (Corporación Andina de Fomento). Monto de inversión: 1.070.581.136 pesos.Nuevo Edificio Escuela Secundaria N° 3 "Mariano Moreno", en Villa Libertador San Martín, departamento Diamante, ejecutada a través del Programa 37, con una inversión de 719.829.695 pesos.
A estas intervenciones se suman las tres últimas obras finalizadas en este mes de diciembre y que aun no han sido inauguradas.
Nuevo Edificio Escuela Secundaria N° 75 "Del Bicentenario", en la ciudad de Paraná, ejecutada mediante el Programa Vuelta al Aula - CAF, con una inversión de 1.710.258.356 pesos.Unidad Educativa de Nivel Inicial a crear en Colonia Crespo - 6SC, en Crespo, departamento Paraná, financiada por el Programa 46, con una inversión de 826.085.961 pesos.Unidad Educativa de Nivel Inicial a crear en Federación - 6SA, en la ciudad de Federación, departamento Federación, también en el marco del Programa 46, con una inversión de 838.896.358 pesos.