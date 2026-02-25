 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Decretó feriado para este viernes

Diamante festeja el aniversario de su fundación con música y artesanos en la plaza

25 de Febrero de 2026
Decretó feriado para este viernes.
Decretó feriado para este viernes. Foto: (MdD).

El Municipio de Diamante decretó feriado para este viernes por el 190º aniversario de fundación. Habrá una fiesta en Plaza 9 de julio para celebrarlo con presencia de artistas musicales, puestos de emprendedores, artesanos y comidas rápidas.

La Municipalidad de Diamante se prepara para celebrar el 190º Aniversario de la ciudad, con una gran fiesta para toda la familia.

Por tal motivo, informó que el viernes 27 de Febrero, será feriado en la ciudad, en conmemoración al 190º Aniversario de su fundación, realizada en 1836.

 

La medida fue dispuesta por el Departamento Ejecutivo, a través del Decreto N° 51/26, donde además se invita a los organismos nacionales, provinciales y a la Asociación Comercial a adherirse a la medida.

La celebración del 190º Aniversario de la ciudad, tendrá una gran fiesta para toda la familia. La actividad será el viernes 27 de febrero, en Plaza 9 de Julio.

 

Los festejos comenzarán a las 18:30 horas con el Acto Protocolar, para luego continuar con los shows en vivo de: Los Lirios, DNI Folklore, Julio “El Flaco” Figueroa y Elemento.

También estarán presentes Emprendedores y Artesanos locales, y Food Track. Se invita a la comunidad para celebrar juntos el orgullo de ser diamantinos. Llevar sillones para mayor comodidad.

