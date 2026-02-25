Cazzu le respondió fuertemente a Rauw Alejandro y recibió el apoyo de artistas argentinos

El nombre de Cazzu volvió a ocupar el centro de la conversación digital luego de que decidiera responder públicamente a la controversia que se desató tras el lanzamiento de “Rosita”. La canción de Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy incluyó un verso que muchos interpretaron como una referencia a su historia personal, y la artista optó por contestar a través de un escrito titulado Tiradera, publicado en su newsletter de Substack bajo el nombre “romancedelavenganza”.

En el texto, fechado el 24 de febrero, Cazzu evitó mencionar directamente a los músicos involucrados, pero construyó un mensaje con tono reflexivo en el que aludió a la “camaradería entre varones”, la hipocresía y los silencios dentro de la industria. En uno de los pasajes más comentados, señaló que en la vida pública hay hechos visibles y otros que suceden en la intimidad, marcando una diferencia entre su figura artística y Julieta, su nombre real.

El trasfondo del conflicto

La controversia se originó tras el estreno de “Rosita”, donde se escucha el verso “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. La línea fue interpretada por seguidores como una alusión a la ruptura entre la cantante argentina y el artista mexicano, quien luego oficializó su relación con Ángela Aguilar.

Cazzu está en tensión con Rauw Alejandro.

En su publicación, Cazzu ironizó sobre el contexto en el que se habría gestado la canción y cuestionó la actitud de quienes prefieren mantenerse al margen. También escribió una frase que generó múltiples lecturas: “El problema real se llama Crónica de un abandono”, lo que fue asociado por parte del público con el impacto personal y familiar de la exposición mediática.

Repercusiones y apoyos en redes

El descargo no pasó inadvertido. Minutos después de difundirse el enlace al newsletter, Lali Espósito compartió el posteo en X con un corazón blanco, gesto que fue interpretado como un respaldo público. La Joaqui también publicó un mensaje en el que habló sobre el silencio y la complicidad frente a situaciones sensibles.

En paralelo, usuarios advirtieron que Nicki Nicole y Bizarrap dejaron de seguir a Rauw Alejandro en Instagram. Aunque ninguno realizó declaraciones formales, esos movimientos digitales fueron leídos como señales en un escenario donde los gestos virtuales suelen adquirir peso simbólico.

Mientras tanto, Rauw Alejandro y Tainy mantuvieron silencio. Jhayco, en cambio, publicó un mensaje irónico que luego eliminó. La decisión de Cazzu de responder con la palabra escrita, en lugar de una canción, abrió un nuevo capítulo en una discusión que trascendió lo musical y se instaló en el debate sobre códigos y límites dentro del género urbano.