El turismo de verano generó más de $300 mil millones en Entre Ríos

El turismo en Entre Ríos cerró el verano 2026 con un impacto económico que superó los 300 mil millones de pesos, según el informe difundido por el Ente Mixto provincial. La temporada registró una ocupación promedio del 66% en todo el territorio, con picos del 97% durante el fin de semana largo de Carnaval y destinos que alcanzaron niveles del 100% en jornadas de alta convocatoria.

De acuerdo a los datos oficiales, el movimiento generado por el turismo alcanzó los 305.036.408.216 pesos. El gasto diario por visitante promedió los 102.243 pesos, lo que impulsó a sectores vinculados al alojamiento, la gastronomía, el transporte, la recreación y el comercio en las diez microrregiones entrerrianas.

Fiestas nacionales y espectáculos masivos

El calendario estival incluyó 10 Fiestas Nacionales, siete desarrolladas en enero y tres en febrero. Entre los eventos destacados se encontraron la Fiesta Nacional del Lago en Federación, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay y la Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

Turismo en Entre Ríos.

La programación también incorporó presentaciones artísticas de alcance masivo con figuras como Lali Espósito, Abel Pintos, Ke Personajes!, Damas Gratis, Axel, Coti, Los Nocheros, La Beriso y La Konga, entre otros. Esta agenda amplió la convocatoria y fortaleció el impacto del turismo en distintas localidades.

Carnaval y propuestas naturales

Uno de los ejes centrales fue el circuito de carnavales, con 25 celebraciones distribuidas en 22 ciudades. La Fiesta Nacional del Carnaval del País, en Gualeguaychú, reunió a 211 mil personas entre enero y febrero, consolidando su relevancia dentro del calendario nacional.

La oferta tradicional se sostuvo en playas sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, además de arroyos, el lago Salto Grande y 15 complejos termales. También crecieron propuestas vinculadas al ámbito rural, enogastronómico y experiencias como la vendimia y el Camino del Vino Entrerriano.

Desde el organismo señalaron que el esquema de diez microrregiones permitió distribuir el flujo de visitantes, extender la estadía promedio y promover recorridos integrados en todo el territorio provincial.