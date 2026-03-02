El Quini 6 volvió a salir en Entre Ríos: las agencias que vendieron las boletas ganadoras

Dos apostadores de Entre Ríos ganaron más de $19 millones cada uno en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, tras el sorteo realizado este domingo. Elonce confirmó a través del IAFAS en qué localidades se jugaron las boletas premiadas y cómo quedaron los demás pozos.

De acuerdo a la información oficial, en el Siempre Sale hubo 20 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 14-13-30-33-44-25. Cobrarán cada uno $19.631.897,10. Dos son de Entre Ríos. Dos de esos afortunados son entrerrianos y realizaron sus apuestas en agencias de Paraná y Concordia.

Cómo quedaron los otros pozos

En el Tradicional salieron el 27-12-10-19-20-18. Hubo dos afortunados que acertaron los seis números y cada uno embolsará $4.111.205.050,58. Uno es oriundo en la localidad de Muñiz, en la provincia de Buenos Aires, y el otro es de Cosquín, en la provincia de Córdoba.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 14-43-29-17-19-32. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 07-41-43-32-09-42. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $600.000.000.

En el Pozo Extra hubo 1161 ganadores con seis aciertos que se llevarán $133.505,60