Nahuel Gallo llegó a Argentina y se reencontró con su esposa e hijo

El gendarme argentino Nahuel Gallo arribó esta madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras 448 días detenido en Venezuela. Fue recibido por su esposa, su hijo y funcionarios nacionales, luego de gestiones que incluyeron a la AFA.
Nahuel Gallo arribó este lunes a la Argentina, tras haber sido liberado por el gobierno venezolano. El gendarme se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, regresó a la Argentina en un vuelo privado tras gestiones entre Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana, publicó Página 12.
Esta madrugada, Pablo Toviggino -tesorero de la AFA- compartió en sus redes sociales una imagen del gendarme en el vuelo privado que lo traía a la Argentina. “La Argentinidad al Palo !!! Nahuel Gallo disfrutando de unos mates con las Tres Estrellas en el Pecho !!! En camino a su país !!! Viva la Argentina, Viva la AFA !!!”, posteó en su cuenta de X.
El vuelo en el que volvió al país partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Carcacas, a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza, donde arribó a las 4.45 de este lunes.
En el aeropuerto el gendarme fue recibido por su esposa y su pequeño hijo, Víctor. En las primeras imágenes que trascendieron de su llegada, se puede ver a Gallo abrazar emocionado al niño.
Además de su familia en el lugar estaban la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich, y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.
Había sido apresado en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela.