Entrerrianos y turistas elogiaron la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano: "Está cada vez más linda"

La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano abrió sus puertas en San José de Feliciano con gran afluencia de familias y turistas que se acercaron para disfrutar de comidas tradicionales y de las actividades del evento. “Es la segunda vez que venimos después de seis años. Esta es la primera noche que venimos”, comentó una familia, destacando cómo la fiesta se ha convertido en un encuentro esperado por varias generaciones.

Foto: Elonce.

Una visitante oriunda de San Gustavo, departamento La Paz, agregó: “Vine años anteriores, pero al predio nuevo es la primera vez que vengo acá. Estoy por comer un sándwich de bondiola. Vine con mis sobrinos y nietos”, mostrando la importancia familiar y gastronómica de la celebración.

Foto: Elonce.

La feria gastronómica fue uno de los principales atractivos, con puestos que ofrecían papas fritas, hamburguesas, panchos, choripanes y bondiola a la cerveza y asada. Los precios variaron entre $4.000 y $18.000, mientras los comerciantes esperan una jornada positiva durante las dos noches del evento.

Tradición y comercio local

Foto: Elonce.

Otro comercio lindante ofrecía sándwiches de bondiola y cerdo a los asistentes de la fiesta. “Esperamos una noche positiva”, señaló uno de los vendedores, evidenciando la relevancia del evento para los comercios y emprendedores locales.

Foto: Elonce.

Entre los visitantes, un adulto mayor indicó: “Vamos a quedarnos hoy y mañana”, mostrando que la fiesta no solo convoca por un día, sino que se disfruta como una experiencia de varias jornadas.

Foto: Elonce.

Patricia y Sergio, oriundos de Morón, provincia de Buenos Aires, relataron su vínculo familiar con la localidad: “Vengo todos los años porque la madre de mi mujer era de San José de Feliciano. Decidí continuar la tradición y me encanta porque cada año está más linda y creció con el predio nuevo”, explicó Patricia, destacando el crecimiento y la evolución del evento.