Rechazaron la prisión domiciliaria a Andrés Donnet por el plan de fuga del narco Esteban Alvarado

El helicóptero que los delincuentes pensaban usar para el escape de Alvarado

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Andrés Alcides Donnet, quien continuará detenido mientras avanza la causa judicial que lo vincula con el frustrado plan de fuga del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado desde el penal de Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, quienes confirmaron la decisión tomada en diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, que ya había rechazado el beneficio.

Esteban Alvarado fue condenado a prisión perpetua por liderar un emporio criminal entre 2012 y 2018.

Los magistrados consideraron que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen el arresto domiciliario y que la gravedad de los delitos imputados y los riesgos procesales obligan a que el acusado continúe en prisión preventiva.

La causa por el plan de fuga

La investigación judicial determinó que la organización criminal liderada por Alvarado había adquirido un helicóptero modelo Robinson R44 en España, el cual fue ingresado clandestinamente al país desde Paraguay.

Según la causa, la aeronave permaneció más de un mes oculta en un hangar perteneciente a Donnet ubicado en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

Durante ese tiempo, el helicóptero habría sido preparado para la fuga: fue repintado con aerosoles y se le colocó una matrícula falsa para evitar su identificación.

El plan consistía en rescatar a desde el campo de deportes del penal de Ezeiza. Sin embargo, la operación se frustró cuando la aeronave sufrió una avería en el motor y debió realizar un aterrizaje de emergencia en el Country Club Banco Provincia.

Los cargos contra Donnet

Donnet enfrenta múltiples imputaciones, entre ellas:

-Contrabando de importación triplemente agravado

-Tentativa de favorecimiento de evasión

Falsificación de numeración de un objeto registrado

-Tenencia ilegal de arma de guerra

Al momento de su detención, los investigadores también secuestraron en su propiedad una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, lo que derivó en un cargo adicional.

Los argumentos del rechazo

La defensa había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria alegando razones familiares, como la necesidad de asistir a su madre de edad avanzada y cuidar a sus hijos menores.

No obstante, los jueces consideraron que no se acreditó una situación de vulnerabilidad extrema. Según los informes socioambientales analizados por el tribunal, la madre del acusado cuenta con ingresos previsionales y una red familiar de apoyo, mientras que los niños permanecen bajo el cuidado de su madre y en buenas condiciones de salud.

En su voto, el juez Hornos remarcó que la prisión domiciliaria no es un derecho automático, sino una facultad que debe evaluarse en función de cada caso y de las circunstancias acreditadas.

Los magistrados también señalaron que la gravedad de los hechos investigados, el presunto vínculo con una organización criminal compleja y la severidad de la pena en expectativa justifican mantener la prisión preventiva para evitar riesgos de fuga o de entorpecimiento del proceso judicial.

Asimismo, rechazaron el planteo de la defensa sobre una supuesta duración irrazonable de la prisión preventiva. Según el fallo, la extensión del proceso es acorde a la complejidad de la causa y no se registran dilaciones indebidas mientras la investigación avanza hacia el juicio oral.