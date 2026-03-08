Noruega: explotó una bomba frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo

Un explosivo detonó en el acceso consular de la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, durante la madrugada de este domingo, provocando daños materiales pero sin víctimas, mientras las autoridades investigan el origen del hecho.
El incidente ocurrió alrededor de la 01:00 hora local en la entrada consular del edificio, ubicado en la zona occidental de Oslo. Según informó el jefe de la policía local, Michael Delmer, la explosión se produjo cuando la misión diplomática se encontraba cerrada, lo que evitó que se registraran heridos. Las fuerzas de seguridad noruegas iniciaron de inmediato un operativo en el lugar para recolectar evidencia y esclarecer las circunstancias del hecho.
El área circundante a la embajada permanece totalmente acordonada mientras los especialistas examinan los restos del artefacto. Los peritos trabajan para determinar la composición del explosivo y su posible origen, en el marco de un operativo de máxima seguridad. Desde la policía se informó que se implementaron protocolos adicionales para proteger tanto la sede diplomática como a los ciudadanos que transitan por la zona.
Por su parte, la delegación estadounidense no emitió declaraciones oficiales sobre el incidente, manteniendo un estricto hermetismo. Las autoridades noruegas confirmaron, sin embargo, que existe comunicación directa y constante entre ambos gobiernos para coordinar medidas de seguridad adicionales y evitar posibles riesgos futuros.
Daños materiales y medidas de seguridad
Hasta el momento, los daños se limitaron a la infraestructura del sector consular, sin afectar otras áreas de la embajada. La policía trabaja en la recolección de imágenes de seguridad y testigos para reconstruir los hechos y avanzar en la investigación. Las medidas de seguridad incluyen controles adicionales en accesos cercanos y patrullajes reforzados en toda la zona oeste de Oslo.
Las autoridades noruegas no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un ataque deliberado, aunque también se analizan escenarios accidentales. El gobierno estadounidense, en coordinación con su par noruego, ha reforzado la seguridad en todas las sedes diplomáticas en el país y mantiene una evaluación permanente del riesgo para su personal, indicó Noticias Argentinas.
El episodio genera preocupación internacional, pero la rápida intervención policial y la coincidencia de que la embajada se encontraba cerrada evitaron que la explosión causara víctimas, subrayando la importancia de los protocolos de seguridad en misiones diplomáticas.