Policiales

Dos detenidos en Paraná tras disturbios y agresión a policías

El hecho ocurrió en calle Pérez Colman, donde varias personas arrojaban piedras contra una vivienda y un automóvil. Un hombre y una mujer fueron detenidos y trasladados a la Alcaldía de Tribunales.

8 de Marzo de 2026
El conflicto se habría originado a raíz de una pelea vecinal en calle Pérez Colman

En el marco de los operativos diarios de seguridad y prevención, personal policial que realizaba recorridas en la ciudad de Paraná fue alertado por la sala del 911 sobre una pelea en calle Pérez Colman.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a varias personas en estado de exaltación que arrojaban piedras contra una vivienda y un automóvil estacionado en la zona.

Jefatura Departamental Paraná

Ante la situación, los uniformados intervinieron y procedieron a la detención de un hombre que participaba del disturbio. Durante el procedimiento, una mujer intentó entorpecer la labor policial y agredió a los funcionarios, por lo que también fue aprehendida.

Jefatura Departamental Paraná

Tras el operativo, se dio intervención a la fiscalía en turno, que dispuso la detención de ambos involucrados y su traslado a la Alcaldía de Tribunales, donde quedaron a disposición de la Justicia.

