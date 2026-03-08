Detuvieron en Crespo a un hombre acusado de robar dinero y objetos de una vivienda

En el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial de la Comisaría de Crespo intervino tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre un robo en una vivienda ubicada en calle Illia de esa ciudad.

De acuerdo a la información policial, una persona habría sustraído distintos elementos del interior del domicilio. Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el denunciante, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

Policía de Entre Ríos

A pocas cuadras del lugar del hecho, los uniformados lograron interceptar a un hombre que coincidía con la descripción brindada. Según indicaron, se trata de un individuo conocido en el ámbito delictivo.

Al realizarle una requisa, los policías constataron que entre sus pertenencias llevaba una importante suma de dinero y otros objetos cuya procedencia no pudo justificar.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía en turno, que ordenó la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaldía de Tribunales. Además, dispuso el secuestro del dinero y de los elementos que llevaba consigo para avanzar con la investigación.