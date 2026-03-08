 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Detuvieron en Crespo a un hombre acusado de robar dinero y objetos de una vivienda

8 de Marzo de 2026
El delincuente robó en una vivienda ubicada sobre calle Illia en Crespo
El delincuente robó en una vivienda ubicada sobre calle Illia en Crespo Foto: Policía de Entre Ríos

El sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del domicilio señalado tras un llamado a la Policía. En su poder encontraron una importante suma de dinero y otros elementos que habrían sido sustraídos.

En el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial de la Comisaría de Crespo intervino tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre un robo en una vivienda ubicada en calle Illia de esa ciudad.

 

De acuerdo a la información policial, una persona habría sustraído distintos elementos del interior del domicilio. Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el denunciante, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os
Policía de Entre Ríos

 

A pocas cuadras del lugar del hecho, los uniformados lograron interceptar a un hombre que coincidía con la descripción brindada. Según indicaron, se trata de un individuo conocido en el ámbito delictivo.

 

Al realizarle una requisa, los policías constataron que entre sus pertenencias llevaba una importante suma de dinero y otros objetos cuya procedencia no pudo justificar.

 

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía en turno, que ordenó la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaldía de Tribunales. Además, dispuso el secuestro del dinero y de los elementos que llevaba consigo para avanzar con la investigación.

Temas:

Crespo Robo
