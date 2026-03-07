Piden cadena de oración por niño paranaense que sufrió una descarga eléctrica

Un niño paranaense sufrió una descarga eléctrica y permanece en terapia intensiva. Vecinos y familiares piden cadena de oración por su recuperación.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:10 horas de este sábado en calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, en Paraná. Según informaron fuentes policiales a Elonce, el menor estaba jugando a la pelota con un amigo cuando el balón quedó dentro de un domicilio y ambos intentaron subir a un tapial. En ese momento, el niño recibió la descarga eléctrica que lo dejó gravemente herido.

Vecinos que presenciaron el hecho acudieron rápidamente en su ayuda y lograron bajarlo del tapial para trasladarlo de inmediato al Hospital San Roque. Actualmente, el niño se encuentra en terapia intensiva, entubado y sedado, mientras los médicos realizan estudios complementarios, incluida una tomografía, para evaluar su estado y determinar los próximos pasos en su recuperación.

El fiscal en turno dispuso la intervención de personal de Enersa para verificar si existía algún tipo de corriente en el perímetro del domicilio donde ocurrió el accidente. Además, la División Criminalística trabaja en la zona para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y descartar riesgos adicionales.

Comunidad en oración por su recuperación

Familiares, amigos y vecinos de Paraná han comenzado a organizar cadenas de oración en apoyo al niño, expresando solidaridad y esperanza ante su delicado estado de salud. La comunidad local se encuentra consternada por el accidente y busca acompañar a los familiares en estos momentos de angustia.