Golazo de Lionel Messi y triunfo del Inter Miami frente al DC United

Un golazo de Lionel Messi le dio el segundo tanto al Inter Miami en la victoria 2-1 sobre el DC United en Washington, con una actuación destacada de Las Garzas en la tercera jornada de la MLS.
Inter Miami logró un importante triunfo como visitante en Washington al superar 2-1 al DC United, con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la primera mitad. El rosarino, que sigue dejando su sello en la MLS, convirtió tras un desmarque impecable y un “pique al vacío” que le permitió definir con clase por encima del arquero Sean Johnson a los 27 minutos del encuentro. Con esta anotación, Messi quedó a un gol de alcanzar los 900 tantos en su carrera profesional.
El primer gol del partido había sido obra de Rodrigo De Paul, quien a los 17 minutos definió con precisión tras una jugada iniciada por la banda izquierda. Germán Berterame tocó hacia Telasco Segovia, que habilitó a De Paul para que abriera el marcador con un disparo cruzado al ángulo derecho del arquero local. El Inter Miami dominó el primer tiempo y controló la posesión, generando varias ocasiones claras que pudieron ampliar la ventaja.
Messi tuvo otra gran oportunidad antes del final del primer tiempo, pero su remate salió ligeramente desviado, evitando un tercer gol para el equipo dirigido por Javier Mascherano. La Pulga totaliza 80 goles con la camiseta de Inter Miami desde su llegada en 2023 y acumula 91 partidos disputados con el club de la Florida.
Segundo tiempo de tensión y descuento del DC United
En el complemento, Inter Miami retrocedió y cedió el control del balón a DC United. Sin embargo, los locales no lograron generar llegadas claras hasta los 75 minutos, cuando Jackson Hopkins disparó cruzado y, tras un rebote de Dayne St Clair, Tai Baribo convirtió el gol del descuento, poniendo el marcador 2-1.
A pesar de la presión del DC United en los minutos finales, Inter Miami logró mantener la ventaja y asegurar los tres puntos. Rodrigo De Paul tuvo una clara chance de ampliar la diferencia, pero su remate se fue por encima del travesaño. Con este resultado, Las Garzas suman 6 puntos en la Conferencia Este de la MLS, ubicándose a solo una unidad del líder New York FC, publicó Infobae.
Messi y su legado en cifras
Con el gol ante DC United, Lionel Messi alcanzó los 899 tantos en 1.140 partidos oficiales. Además, suma 672 con el FC Barcelona, 32 con el PSG, 115 con la selección argentina y 80 con Inter Miami. El próximo compromiso del equipo de Mascherano será el miércoles frente a Nashville por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, seguido del encuentro por la MLS ante Charlotte.
El golazo de Messi y la victoria del Inter Miami refuerzan la influencia del rosarino en el fútbol estadounidense, consolidando su legado como uno de los máximos goleadores de la historia y un referente dentro y fuera de la cancha.