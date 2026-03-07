Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: lujo, compras y un encuentro viral con Bad Gyal

Sofi Gonet y Cami Mayan disfrutan de sus vacaciones en Miami

Las influencers argentinas Sofía Gonet y Cami Mayan disfrutaron de unas vacaciones de lujo en Miami, donde combinaron salidas nocturnas, experiencias gastronómicas y recorridos por tiendas de alta gama. Durante su estadía en la ciudad estadounidense, ambas compartieron cada momento del viaje con sus seguidores en redes sociales.

Las publicaciones mostraron desde planes relajados durante el día hasta noches en espacios exclusivos, reflejando el estilo de vida glamoroso que caracteriza a las dos creadoras de contenido.

Apenas llegaron a la ciudad, comenzaron a documentar la experiencia con fotos y videos que capturaban tanto momentos de descanso como salidas nocturnas.

Las primeras imágenes transmitieron entusiasmo y una atmósfera distendida, combinando playa, gastronomía y moda.

Un encuentro viral con Bad Gyal

Uno de los momentos más comentados del viaje fue el encuentro inesperado con la cantante española Bad Gyal.

Foto: redes sociales

Durante una de sus últimas noches en Miami, las influencers coincidieron con la artista y aprovecharon para grabar un video selfie junto a ella. La escena fue compartida en redes sociales y rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambas.

“Sobre nuestra última noche”, escribió Gonet al publicar el video en sus historias, etiquetando a la cantante y mostrando el breve encuentro.

Moda y looks que marcaron tendencia

Las influencers también llamaron la atención por sus elecciones de vestuario. En una de las primeras salidas nocturnas, Gonet optó por un vestido largo blanco con detalles plateados, acompañado de una cartera negra de cuero con aberturas circulares.

Por su parte, Mayan eligió un mono negro ajustado con recortes laterales y escote pronunciado, en una apuesta minimalista que generó numerosos comentarios entre sus seguidores.

Foto: redes sociales

En la segunda noche del viaje, ambas volvieron a cambiar de estilo. Mayan posó frente a un espejo con un vestido de tirantes finos con estampado escocés y accesorios dorados, mientras que Gonet compartió un look urbano compuesto por un top negro con escote en V y pantalón ancho.

Una de las imágenes más comentadas fue la de Gonet posando frente a una boutique de Dior, combinando prendas de diseñador con un estilo urbano.

Gastronomía y compras

La gastronomía también tuvo un papel central en la escapada. Entre los planes destacados se incluyó un desayuno con café helado, tostadas con palta, salmón y huevo en un reconocido restaurante de la ciudad.

Además, las influencers recorrieron distintas boutiques y tiendas de lujo, compartiendo sus compras y mostrando las últimas tendencias de moda.

A lo largo del viaje, Gonet y Mayan publicaron contenido en tiempo real que permitió a sus seguidores acompañar cada jornada: desde desayunos y paseos por la ciudad hasta salidas nocturnas y encuentros inesperados.

La escapada terminó convirtiéndose en una de las experiencias más comentadas en sus redes sociales, donde el glamour, la moda y el cruce con una estrella internacional marcaron el ritmo de sus vacaciones en Miami.