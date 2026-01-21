Así funcionan los tótems de la Policía instalados en espacios públicos de Paraná

Los tótems de la Policía son dispositivos instalados en puntos estratégicos de Paraná para facilitar la comunicación directa con el sistema 911 ante situaciones de emergencia.

La herramienta combina cámaras, domos de 360 grados, parlantes, micrófono y un botón antipánico que permite reportar delitos, accidentes y otras contingencias. Actualmente hay siete unidades activas y se proyecta incorporar un octavo en los próximos días.

En el tótem ubicado en la intersección de General Espejo y Pablo Crausaz, el comisario Ariel Gonano dialogó con Elonce y detalló que los dispositivos fueron distribuidos en zonas de tránsito peatonal y vehicular con el objetivo de reforzar la prevención.

Señaló que el tótem de la Policía está pensado para asistir al vecino desde el espacio público y complementar el patrullaje móvil y el monitoreo urbano.

Una demostración del funcionamiento

Durante la visita se realizó una demostración simulando un accidente de tránsito. Mediante el botón antipánico, Gonano estableció comunicación inmediata con la central del 911 y aportó información sobre la situación, las presuntas lesiones involucradas y la necesidad de asistencia médica.

Desde la sala de monitoreo, el operador solicitó datos adicionales para derivar el móvil policial y la ambulancia, recreando el procedimiento habitual en casos reales.

Según explicó el comisario, el tótem de la Policía permite que la central tenga apoyo visual a través de la cámara instalada en el punto y reciba datos del ciudadano que reporta el hecho. Indicó además que la interacción se vuelve más eficiente cuando el vecino permanece cerca del dispositivo hasta la llegada del personal de emergencia.

El comisario Ariel Gonano hizo una desmotración. Foto: Elonce.

Tecnología y participación comunitaria

Gonano destacó que los tótems constituyen “una herramienta más puesta a disposición de la ciudadanía” y que la seguridad se construye con la colaboración de los vecinos, especialmente aquellos que circulan a diario por los barrios.

Remarcó también la importancia de que el usuario permanezca en el lugar durante la intervención para responder consultas del operador y facilitar el despliegue del recurso policial o sanitario.

El programa busca fortalecer la prevención situacional en espacios abiertos, incorporar herramientas tecnológicas y mejorar los tiempos de respuesta del 911. Desde la fuerza indicaron que el mecanismo no sustituye al patrullaje, sino que lo complementa y lo integra a la red de monitoreo urbano de la ciudad.

Expansión del sistema

Paraná cuenta actualmente con siete dispositivos en funcionamiento y la Policía prevé sumar un octavo en Colonia Avellaneda. El objetivo es consolidar una red de puntos fijos capaces de asistir al ciudadano ante situaciones imprevistas en la vía pública.