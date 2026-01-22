 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Trágico accidente de tránsito

Murió única sobreviviente del choque en Ruta 20 y ya son cinco las víctimas fatales

La adolescente de 16 años permanecía internada en estado crítico desde el siniestro vial ocurrido el domingo 4 de enero en Ruta 20, a la altura del acceso a Gilbert. En menos de 24 horas también falleció la otra joven que luchaba por su vida, y el trágico choque ya suma cinco víctimas fatales.

22 de Enero de 2026
Accidente fatal en Ruta 20
Accidente fatal en Ruta 20

La comunidad de Urdinarrain atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Elina Gay Barreto, de 16 años, quien permanecía internada en estado crítico luego del grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de enero sobre la Ruta Provincial 20, en inmediaciones del acceso a Gilbert.

 

En menos de 24 horas, se conoció la triste noticia del deceso de las dos adolescentes que luchaban por sus vidas. Este martes se había informado la muerte de Martina Michel Moyano y, en la tarde de este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Elina, quien se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay.

La joven permanecía en coma inducido, intubada y con asistencia respiratoria mecánica, presentando un cuadro clínico de extrema gravedad desde el momento mismo del accidente, informó Radio Cristal.

El trágico choque se produjo en las primeras horas del domingo y tuvo inicialmente un saldo de tres personas fallecidas y dos heridas de gravedad. Las primeras víctimas fatales fueron Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32, y Blanca Uran, de 79 años.

 

Con la muerte de Martina y Elina, ya son cinco las personas que perdieron la vida como consecuencia del siniestro, lo que generó una profunda conmoción no solo en Urdinarrain, sino en toda la región.

 

Vecinos, amigos y familiares acompañan con enorme pesar a las familias de las víctimas en este momento de inmenso dolor, mientras se multiplican los mensajes de despedida y solidaridad a través de las redes sociales.

