Policiales

Robaron diversos elementos en Club de Sauce Montrull

Dos personas fueron detenidas durante la madrugada luego de ser sorprendidas con elementos sustraídos de una institución deportiva de Sauce Montrull. Los objetos robados fueron recuperados.

22 de Enero de 2026
Dos personas fueron detenidas durante la madrugada luego de ser sorprendidas con elementos sustraídos de una institución deportiva de Sauce Montrull. Los objetos robados fueron recuperados.

Un robo en una institución deportiva de la zona de Sauce Montrull fue frustrado durante la madrugada gracias a un procedimiento policial que terminó con la detención de dos hombres y el secuestro de los elementos sustraídos.

 

El hecho fue advertido por personal de la Sección Cuerpo y Guardia, que realizaba una recorrida preventiva cuando observó, en calle Epifanio Martínez, a dos ciudadanos que transportaban bolsas de gran tamaño. Al notar la presencia policial, los individuos aceleraron el paso y se perdieron de vista por algunos minutos.

Al ser interceptados, los sujetos ya no llevaban consigo las bolsas, por lo que los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona. En ese marco, hallaron los bultos ocultos detrás de un arbusto y constataron que contenían diversos elementos de cocina.

 

De manera paralela, el móvil 918 del Destacamento Tilcara colaboró con el operativo y se dirigió hacia las inmediaciones del antiguo Club de Tiro, ubicado cerca de la ruta nacional N°12. En ese sector, debajo de un puente, el personal policial encontró una mesada de aluminio con bacha.

Posteriormente, los uniformados inspeccionaron el club y advirtieron que una de sus aberturas se encontraba forzada. Tras comunicarse con el presidente de la institución y brindarle detalles sobre los elementos hallados, el responsable reconoció que los mismos pertenecían al club.

 

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el secuestro de los objetos recuperados y la detención de ambos ciudadanos por el supuesto delito de robo en grado de tentativa. Los sospechosos fueron trasladados y alojados en la Alcaldía de Tribunales, quedando a disposición de la Justicia.

 

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Sección Cuerpo y Guardia, personal del Destacamento Tilcara y de la Comisaría Colonia Avellaneda, en el marco de los operativos de prevención que se desarrollan en la zona.

Colonia Avellaneda
