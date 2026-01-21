Secuestraron un auto en Paraná por robos en casas-quintas del departamento Diamante

En el marco de una investigación por robos ocurridos en propiedades de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, personal policial de la División Investigaciones, junto al Ministerio Público Fiscal de Diamante, llevó adelante una serie de allanamientos en Paraná y Sauce Montrull.

La investigación se inició a partir de denuncias recepcionadas por vecinos de ambas localidades del departamento Diamante, quienes advirtieron la faltante de diversos objetos en viviendas particulares que se encontraban sin moradores, circunstancia que habría facilitado la comisión de los hechos delictivos.

Tras una tarea investigativa calificada, que incluyó la recolección y análisis de distintos elementos probatorios, los investigadores lograron identificar a una persona presuntamente vinculada a los robos. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías órdenes de allanamiento para dos domicilios, uno ubicado en Paraná y otro en Sauce Montrull, las cuales fueron autorizadas de manera inmediata.

Allanamientos en Paraná y Sauce Montrull (foto Policía de Entre Ríos)

Los procedimientos se concretaron durante la tarde, con la colaboración del personal de la División Robos y Hurtos. Como resultado, se procedió al secuestro de un automóvil Fiat Uno, el cual habría sido utilizado para concretar la acción delictiva.

Además, un hombre de 28 años, residente en uno de los domicilios allanados, fue trasladado a una dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa penal que se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía de Diamante.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de acciones forman parte del compromiso de brindar respuestas concretas a la comunidad y señalaron que los operativos de prevención continúan intensificándose en distintos horarios y espacios públicos.

