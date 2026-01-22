Labraron más de 200 infracciones en Pinamar, de las cuales 79 fueron por alcoholemia

Más de 200 infracciones fueron labradas durante operativos de control vehicular realizados en una ciudad balnearia de la costa bonaerense de Pinamar, donde se fiscalizaron 13.800 vehículos en distintos puntos estratégicos. Del total de actas, 79 correspondieron a casos de alcoholemia positiva, algunas con niveles muy por encima de lo permitido.

Los controles fueron llevados adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con presencia en la zona de La Frontera y en los accesos a la ciudad, en el marco de un operativo destinado a prevenir conductas de conducción temeraria y reducir riesgos tanto para residentes como para turistas.

Según se informó oficialmente, se labraron 207 infracciones en total. Además de los casos de alcoholemia positiva —con registros máximos de 1,93 y 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre— se detectaron 40 infracciones por falta de documentación obligatoria y 13 vehículos que circulaban sin patente o con patentes adulteradas.

Labraron más de 200 infracciones en Pinamar

Controles coordinados y faltas graves

Los procedimientos se realizaron de manera conjunta con la provincia de Buenos Aires y el municipio local, y alcanzaron a todo tipo de vehículos. Las tareas incluyeron verificación de documentación, control de condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia a los conductores.

Desde la ANSV remarcaron que, en contextos de alto tránsito y uso recreativo compartido del espacio público, la conducción irresponsable representa un riesgo concreto e inmediato. “Las consecuencias de estas conductas pueden ser graves”, señalaron desde el organismo, al advertir sobre la importancia de respetar las normas viales.

Además de los controles presenciales, la agencia también intervino sancionando a conductores que evidenciaron maniobras peligrosas en la vía pública, en el marco de las acciones de fiscalización y prevención vigentes.

Un mensaje de prevención

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida durante la temporada, con el objetivo de desalentar prácticas peligrosas al volante y reforzar la conciencia vial.

Desde la ANSV insistieron en que la seguridad vial no admite excepciones y recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol, sin documentación o en condiciones irregulares pone en peligro no solo al conductor, sino también a terceros.