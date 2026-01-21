Tras el caso de Bastián, endurecieron las multas y sanciones a conductores en Pinamar

El Municipio de Pinamar oficializó nuevas multas y sanciones a través del Decreto 0104/2026, que reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16. Las medidas apuntan a controlar el uso indebido de vehículos, especialmente todoterrenos, en zonas no habilitadas y ante maniobras de riesgo.

La decisión se da tras el grave accidente que sufrió Bastián, un niño de 8 años atropellado en La Frontera, quien permanece internado luego de múltiples operaciones.

Las multas establecidas van de 8.500 a 25.000 módulos, lo que puede representar sanciones de hasta 15 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia. Además, la normativa permite el secuestro preventivo de los vehículos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, la inhabilitación prolongada de licencias de conducir y la presentación de denuncias penales por ingreso indebido a propiedades privadas.

Los controles y sanciones serán aplicados por el Juzgado de Faltas competente, y las medidas quedaron incorporadas al Código de Faltas Municipal, reforzando la autoridad del municipio frente a conductas que comprometen la seguridad pública.

Foco en La Frontera y conductas de riesgo

La Frontera, sector de alta presencia de vehículos todoterreno, se encuentra bajo especial vigilancia tras el accidente de Bastián. Las autoridades municipales buscan diferenciar a los conductores responsables de quienes realizan picadas, maniobras peligrosas o ingresan a zonas prohibidas, con especial énfasis en la prevención de hechos que pongan en riesgo la vida de terceros.

El intendente Juan Ibarguren destacó la importancia de estas medidas: “Tenemos que trabajar para que paguen las consecuencias los que hacen las cosas mal”. También remarcó que se trata de “un puñado de irresponsables que opaca la temporada”, publicó La Voz del Interior.

Multas, secuestros y responsabilidad civil

Además de las elevadas multas, la normativa contempla la posibilidad de que los infractores afronten los gastos médicos derivados de los accidentes provocados, ampliando la responsabilidad civil sobre quienes incumplen la ley. Las sanciones buscan desalentar tanto las picadas como el ingreso a terrenos privados o zonas de recreación no habilitadas