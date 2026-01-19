Un joven volcó con su cuatriciclo en Villa Gesell y su estado es grave

Un joven de 27 años sufrió este sábado un fuerte accidente y permanece internado en grave estado, tras volcar con un cuatriciclo mientras circulaba por la zona de médanos de Villa Gesell. La víctima presenta un traumatismo encéfalo-craneano (TEC) grave, con compromiso facial, en el marco de un politraumatismo severo.

Tras el vuelco en un sector de dunas, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió de inmediato al lugar y brindó la primera asistencia médica, con apoyo de una ambulancia que se encontraba afectada a la cobertura sanitaria de playa.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, el paciente fue trasladado de urgencia. Posteriormente, se inició su derivación a un hospital de alta complejidad en la ciudad de La Plata, nosocomio al que arribaría en avión, según dijeron fuentes a este medio.

Se trata de un nuevo caso en medio de una serie de accidentes protagonizados por cuatriciclos y otros vehículos todo terreno en la costa atlántica, en particular en sectores de médanos de alta afluencia.

Desde el municipio reiteraron el llamado a la conducción responsable y a extremar las medidas de seguridad en zonas de médanos, al advertir que la circulación con vehículos todo terreno en esos sectores implica riesgos severos para la vida.

Un antecedente reciente en la zona del Camping Pucará

Otro accidente con un cuatriciclo se registró el viernes en Villa Gesell, esta vez en la zona del Camping Pucará, protagonizado por dos mujeres de 27 y 31 años, oriundas de la ciudad de Buenos Aires. Según fuentes municipales consultadas entonces por este medio, el siniestro ocurrió por causas que aún se intentan establecer y motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia locales.

Tras el impacto, una ambulancia municipal con personal médico y de enfermería acudió de inmediato al lugar, donde se realizaron las primeras evaluaciones clínicas y las maniobras de primeros auxilios, antes de proceder al traslado sanitario. De acuerdo con la información recabada por este medio, una de las pacientes sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y un traumatismo de columna, y al momento de la atención inicial no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. La otra mujer presentó lesiones de menor gravedad, compatibles con un cuadro de politraumatismos.

Controles en Villa Gesell

Fueron derivadas a un hospital de Mar de Ajó, donde se les practicaron estudios tomográficos para precisar el diagnóstico. Tras esa evaluación, se determinó que la mujer de 31 años presentaba compromiso lumbar, por lo que fue trasladada a un centro de mayor complejidad. Ninguna requirió intubación ni asistencia respiratoria durante la atención médica, dio cuenta La Nación.

Los dos episodios se inscriben en un contexto reiterado de incidentes registrados en zonas de circulación de vehículos recreativos de la costa atlántica, en particular en sectores de médanos de alta afluencia durante la temporada de verano, donde, pese a los operativos preventivos y las advertencias oficiales, se repiten los siniestros protagonizados por cuatriciclos y otros vehículos todo terreno.

Uno de los casos más resonantes es el de Bastián Jeréz, el niño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque entre un UTV y un cuatriciclo ocurrido semanas atrás en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar. El menor sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas, además de una derivación a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata.