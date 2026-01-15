Accidente en Pinamar: habló el conductor de la Amarok mientras el niño de 8 años sigue grave

El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok involucrada en el accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, rompió el silencio en medio de la investigación judicial y la creciente preocupación por el estado de salud de un niño de 8 años que permanece en estado grave.

Se trata de Manuel Molinari, empresario oriundo de Junín, quien utilizó sus redes sociales para emitir un breve mensaje público mientras la causa avanza bajo la carátula de lesiones culposas. El siniestro se produjo cuando la camioneta impactó contra un UTV en el que viajaba el menor junto a su familia.

El mensaje del conductor investigado

A través de su cuenta de Instagram, Molinari agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió prudencia. “Estamos atravesando un momento muy difícil. Lo más importante es la salud del niño”, expresó. Además, solicitó “respeto y oraciones” para el menor y su familia, y sostuvo que confía en que “la verdad y la justicia van a aclarar lo sucedido”.

Mientras tanto, ambos vehículos involucrados —la Amarok y el UTV— permanecen secuestrados para peritajes, con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

La familia del niño apunta contra el conductor

En paralelo, Macarena, la madre del niño, también se manifestó públicamente y responsabilizó al conductor de la camioneta por el accidente. La mujer desmintió versiones que circularon sobre el hecho y remarcó el impacto emocional que atraviesa la familia en este contexto de extrema preocupación.

Traslado a Mar del Plata y tercera operación

El niño, identificado como Bastián, fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde será sometido a una tercera intervención quirúrgica. El traslado se concretó luego de que el equipo médico evaluara que el paciente se encontraba en condiciones de ser movilizado, pese a que su estado sigue siendo delicado.

Según relató su abuela, Bettiana, el menor pasó una noche estable y se le practicó una tomografía antes del viaje. El parte médico indicó que el procedimiento programado consiste en retirar el packing hepático y realizar el cierre abdominal, debido a las lesiones internas sufridas en la zona del hígado.

Desde el municipio de Pinamar informaron que el niño ya no requiere medicación para sostener la presión arterial, aunque continúa bajo monitoreo permanente en terapia intensiva. Las autoridades sanitarias aclararon que no se difundirá un nuevo parte médico hasta después de la cirugía.

El operativo de traslado se realizó bajo estrictas medidas de cuidado y con la participación de un equipo médico especializado. La investigación judicial continúa reuniendo pruebas, mientras familiares y vecinos reclaman claridad sobre lo ocurrido y siguen de cerca la evolución del menor.