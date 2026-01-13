Continúa en estado crítico el niño herido tras grave choque en Pinamar

Un grave accidente se registró el lunes por la noche en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, donde un nene de ocho años resultó gravemente herido tras el choque entre una camioneta y dos vehículos tipo UTV. El hecho volvió a poner el foco en este tipo de vehículos recreativos que se utilizan para circular por los médanos de la Costa Atlántica.

Según informaron fuentes policiales, uno de los UTV salió desde el interior del predio de médanos con un adulto y tres chicos a bordo y, por causas que se intentaban establecer, colisionó primero con una camioneta Volkswagen Amarok y luego con otro UTV que circulaba por el lugar.

El estado de salud del menor

Como consecuencia del impacto, tres menores resultaron heridos. El más grave fue Bastián, un nene de ocho años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y en el torso. El niño quedó inconsciente en el lugar y debió ser reanimado e intubado de urgencia por personal médico antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Pinamar Dr. Pepe Olaechea.

El nene se encuentra en la terapia intestiva del Hospital Pepe Olaechea de Pinamar (foto Fernando de la Orden / Clarín)

El menor quedó internado en la unidad de terapia intensiva con una lesión severa en el hígado, lo que obligó a realizarle un taponamiento quirúrgico para contener una hemorragia. Este martes, los médicos resolvieron volver a ingresarlo al quirófano para una nueva intervención.

Desde el hospital se informó que la cirugía finalizó y que se efectuó un “recambio del packing de contención hepática”, con resultado negativo para sangrado activo. No obstante, el parte médico indicó que el paciente continuaba en estado crítico en terapia intensiva y que aún no se encontraba en condiciones de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Pedido de la familia

En horas de la mañana, la abuela del nene confirmó que el niño había sido nuevamente operado y solicitó una cadena de oración. “Estamos pidiendo cadena de oración”, expresó, mientras la familia aguardaba con expectativa la evolución de su estado de salud.

La Frontera de Pinamar (foto Fernando de la Orden / Clarín)

Se evaluaba la posibilidad de derivarlo a un hospital de mayor complejidad, como el de Mar del Plata, aunque los profesionales aclararon que el traslado dependería de su estabilidad clínica.

Otros heridos y la investigación

Las otras dos menores involucradas sufrieron traumatismos, permanecían conscientes y fueron trasladadas al hospital local por sus propios medios. En tanto, los adultos resultaron con lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y fuerzas de seguridad, que preservaron la escena para la realización de las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se investigaban las circunstancias en las que ocurrió el choque.

El sector de La Frontera es una zona frecuentada durante la temporada de verano por vehículos todo terreno, camionetas 4×4 y UTV, donde se registra una intensa circulación. El siniestro volvió a poner en foco los riesgos asociados a este tipo de tránsito en áreas de médanos.

Qué es un UTV

Los UTV (Utility Task Vehicle, en inglés) son vehículos todoterreno de mayor porte y potencia que los tradicionales cuatriciclos. En los últimos años se convirtieron en una presencia habitual en destinos como Pinamar y Costa Esmeralda, donde su uso creció de manera sostenida durante las temporadas de verano.

A diferencia de los cuatriciclos, los UTV cuentan con cabina, volante, pedales y estructuras de seguridad más robustas. Se los considera una evolución en términos de estabilidad y protección, lo que impulsó su rápida expansión entre los usuarios. Existen dos grandes categorías: los utilitarios, pensados para tareas de carga o trabajo, y los deportivos, orientados a la conducción recreativa y de mayor velocidad.

Qué es un UTV, el vehículo que protagonizó el choque en Pinamar (foto Mauro V. Rizzi / La Nación)

Se trata de vehículos de alta gama. Los modelos de las principales marcas estadounidenses -país de origen de estos rodados- tienen valores que van desde los US$12.000 hasta los US$60.000, según prestaciones y equipamiento, publicó La Nación.

Aunque la mayoría de los UTV están registrados en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y cuentan con título de propiedad y número de dominio, no poseen chapa patente visible. Esta situación dificulta la identificación de los vehículos y de sus conductores en caso de infracciones o siniestros.