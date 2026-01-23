Dos detenidos por el robo de ganado en la zona rural de Concordia

La Brigada Abigeato y la Jefatura Departamental Concordia desarticularon una banda dedicada al abigeato. Se realizaron allanamientos y se logró la detención de dos sujetos.
En la madrugada de este viernes, se realizaron tres allanamientos en el marco de una investigación por hechos de abigeato ocurridos en la zona de Concordia y se logró desarticular una banda dedicada al robo de ganado.
Las actuaciones se originaron tras una investigación desarrollada a partir de la reiteración de hechos de abigeato registrados en la zona, los cuales presentaban características compatibles con un mismo modus operandi. En ese marco, el personal policial logró vincular distintos episodios entre sí y avanzar en la identificación de los presuntos integrantes de una banda que, desde hace tiempo, se dedicaría a cometer este tipo de ilícitos en establecimientos rurales.
Con los elementos reunidos, La Brigada Abigeato en conjunto con la Jefatura Departamental Concordia ejecutó un operativo cerrojo en sectores rurales y accesos a la ciudad, con el objetivo de interceptar a los sospechosos.
Como resultado de dicho operativo, se logró aprehender a un hombre en el momento en que se encontraba faenando un animal. El sujeto portaba un arma de fuego, la cual habría sido utilizada para matar a los animales y en el mismo establecimiento rural, ubicado sobre Ruta Provincial N.º 22, se constató que habrían sido faenados tres terneros.
En ese contexto, los otros dos integrantes del grupo se dieron a la fuga y en continuidad con las medidas dispuestas por la Justicia, se libraron tres órdenes de allanamiento para los domicilios vinculados a los restantes sospechosos.
Dos allanamientos se realizaron en la zona de Barrio 320, mientras que el tercer procedimiento tuvo lugar en Barrio Villa Cresto, donde se concretó la detención de un segundo individuo mayor de edad, quien, que tendría participación directa en el hecho investigado. Es conocido con el apodo de “Misionero”.
Desde la policía indicaron que restaría la captura de un tercer sujeto, integrante de la banda que actualmente se encuentra prófugo.