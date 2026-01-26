Robaron 43.000 dólares y 40.000 euros a una jubilada con “el cuento del tío”

Una jubilada fue engañada mediante una llamada telefónica y un falso trámite de ANSES; el estafador se llevó una suma millonaria en moneda extranjera. Los ahorros en dólares y euros pertenecían al hijo de la víctima, quien pretendía comprar una propiedad con ese dinero.
Una mujer de 85 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad del “cuento del tío” el viernes pasado en una vivienda ubicada en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, donde un delincuente logró apoderarse de miles de dólares y euros.
El hecho ocurrió minutos después de las 12, cuando la jubilada recibió un llamado telefónico a su línea fija de una persona que se presentó como empleada de ANSES. Según relató la víctima, la mujer le aseguró que sus “dólares viejos” vencerían al día siguiente y que debía realizar un cambio por billetes nuevos a través del organismo nacional, publicó Aire de Santa Fe.
Para concretar el supuesto trámite, la falsa empleada le informó que pasaría por su domicilio el contador de su hijo. Poco después, un hombre se presentó en la vivienda. Vestía jeans, remera blanca larga, gorra blanca y llevaba un bolso negro cruzado.
Convencida de que se trataba de una persona de confianza, la mujer le permitió el ingreso. Ya dentro de la casa, el estafador le solicitó el dinero. La víctima lo condujo primero hasta un baño, donde guardaba 30.000 dólares y 40.000 euros. Luego, lo llevó hasta un pequeño cuarto, donde sobre un freezer había otros 13.000 dólares.
Tras recibir todo el efectivo, el hombre le preguntó si tenía joyas. Al responderle que no, se retiró del domicilio con el dinero. Recién después, la mujer advirtió que había sido engañada y dio aviso a la Policía santafesina.
Los ahorros en dólares y euros pertenecían al hijo de la víctima, quien pretendía comprar una propiedad con ese dinero.
Investigación en curso
Efectivos del Comando Radioeléctrico tomaron intervención tras la denuncia y recabaron el testimonio de la víctima, quien detalló con precisión la secuencia del engaño. El hecho fue caratulado como Estafa y quedó a cargo del fiscal Erik Fernández, quien dispuso las primeras medidas investigativas para intentar identificar al autor del ilícito.
Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la recomendación de desconfiar de llamados telefónicos que soliciten dinero o información personal y recordaron que ningún organismo oficial envía representantes a domicilios particulares para retirar ahorros.