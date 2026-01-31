Inter Miami logró su primera victoria en pretemporada con Messi

Inter Miami venció 2-1 a Atlético Nacional en Colombia en su segundo amistoso de pretemporada, con goles de Luis Suárez y un autogol de Elkin Rivero. Messi fue parte del juego.
El conjunto dirigido por Lionel Messi comenzó su gira de pretemporada en Colombia con un triunfo ajustado: Inter Miami remontó un gol inicial de Atlético Nacional y se impuso 2-1 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Juan Rengifo había adelantado a los locales en la primera parte, pero Luis Suárez igualó y un insólito autogol de Elkin Rivero definió el partido para las Garzas. Messi fue titular y jugó hasta el minuto 75, marcando el ritmo del equipo en la segunda mitad.
Desde el inicio, los equipos mostraron estrategias diferentes. Inter Miami apostó por la posesión y el control de pelota, mientras que Atlético Nacional se apoyó en ataques rápidos y pelotazos largos. La primera mitad estuvo marcada por las llegadas de Dairon Asprilla y Juan Zapata, que exigieron al arquero Dayne St. Clair, y por los intentos de Messi y Suárez de generar peligro desde el medio hacia el área rival.
A los 25 minutos, un gran zurdazo de Juan Rengifo puso en ventaja a Atlético Nacional. Sin embargo, la reacción de Inter Miami llegó tras un error defensivo del local: Rodrigo De Paul habilitó a Messi, quien remató y dejó la pelota a Luis Suárez para empatar el partido. Con ese 1-1, el equipo estadounidense consiguió nivelar un encuentro que parecía inclinarse a favor de los colombianos.
Segundo tiempo con cambios y debut de Berterame
En la segunda mitad, Inter Miami mantuvo su formación, mientras que Atlético Nacional realizó hasta nueve modificaciones. La visita aprovechó los primeros minutos para presionar a un equipo casi nuevo en la cancha, y la movilidad de Messi generó espacios para las llegadas de Suárez y De Paul.
El debut de Germán Berterame, reemplazando a Suárez, aportó frescura ofensiva. El delantero recién llegado desde Rayados de Monterrey tuvo una clara oportunidad tras controlar un pase en profundidad hacia Mateo Silvetti, aunque su remate no encontró portería. La entrada de Berterame mostró las alternativas que Javier Mascherano busca para la temporada, precisó Infobae.
El momento decisivo llegó en el primer minuto adicionado, cuando un insólito autogol de Elkin Rivero rompió la paridad y le dio a Inter Miami su primer triunfo de la pretemporada. Con esta victoria, el equipo de Florida pudo dejar atrás la caída inicial 3-0 frente a Alianza Lima en Perú y tomar confianza de cara a la temporada oficial.