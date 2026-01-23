Automovilista frenó por un pozo y provocó un triple choque sobre Ruta 015

Un triple siniestro vial se registró este viernes en la ruta nacional 015, cuando un conductor frenó de manera brusca para evitar un pozo. El choque involucró a tres vehículos que circulaban en la misma dirección y dejó una persona trasladada al hospital.
Según informaron fuentes policiales, personal de la comisaría quinta de Concordia constató la colisión de un automóvil Renault Clío, una camioneta Renault Oroch y un Peugeot 207. El impacto ocurrió en un tramo de la ruta que presenta un marcado deterioro.
De acuerdo al parte policial, el conductor del Renault Clío frenó bruscamente para esquivar un pozo ubicado sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia, fue impactado en la parte trasera por la camioneta Renault Oroch, que a su vez fue colisionada por un Peugeot 207 que circulaba detrás.
Tras el impacto, el conductor del Renault Clío manifestó dolores en la espalda y fue trasladado en ambulancia para su evaluación médica. Hasta el momento, no se emitieron reportes oficiales sobre la gravedad de las lesiones y se aguardó el parte médico correspondiente.
Desde la Policía se indicó que, a pesar del siniestro, el tránsito vehicular no se vio interrumpido y continuó circulando con normalidad por el sector.
El estado de la ruta 015
La ruta nacional 015 es un acceso clave ubicado al norte de la ciudad de Concordia, ya que conecta la Autovía Nacional 14 con la Represa Binacional de Salto Grande y constituye un paso utilizado por el tránsito pesado.
Un informe técnico elaborado por trabajadores de Vialidad Nacional advirtió sobre el deterioro de este corredor vial. El relevamiento, realizado con datos actualizados al 31 de diciembre de 2025, señaló que la ruta presenta tramos críticos y deficiencias en la señalización, publicó Diario Río Uruguay.
En el documento se indicó que la Ruta A015 “se encuentra en mal estado, con fisuración longitudinal y descalce de banquinas”, y se remarcó que esta situación derivó en sanciones a la ex concesionaria por parte de la Dirección Nacional de Vialidad. Además, se advirtió sobre la contradicción entre la promoción turística del destino y el estado del acceso vial, que continúa deteriorado.