La Fiesta Provincial de los Reyes Magos cerró con récord de público y emoción en el sur de Paraná

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos concluyó este lunes con una segunda velada marcada por la masiva concurrencia, los sorteos, los espectáculos y un clima de emoción que atravesó a organizadores, familias y especialmente a los niños, protagonistas centrales del tradicional evento.

Durante la última noche, más de 4.000 personas se dieron cita en el predio, lo que permitió superar las 7.400 asistentes a lo largo de ambas jornadas, un número que confirmó el fuerte arraigo de la celebración y su vigencia como uno de los encuentros populares más convocantes de la región.

“El agradecimiento a todo el público que acá lo vemos presente”, expresó Daniel Chapino, uno de los organizadores, al referirse al acompañamiento de las familias. En ese sentido, explicó que la organización pudo contabilizar con precisión la concurrencia gracias al sistema de entradas gratuitas con talones numerados que participaron de los sorteos. “Todos con los taloncitos que ahora se están sorteando, por eso sabemos la cantidad de gente segura”, indicó.

La última noche incluyó el sorteo de helados, juguetes y diversos premios, además de la rifa de una segunda bicicleta, uno de los momentos más esperados por los más chicos. “Es una verdadera fiesta. Es la fiesta de los Reyes Magos. Es una fiesta para los chicos y por los chicos la hacemos”, subrayó Chapino, mientras el público acompañaba con aplausos.

Solidaridad y trabajo colectivo

Además de los sorteos gratuitos, la comisión organizadora impulsó un bono contribución de 5.000 pesos, destinado a sostener el evento. “Tenemos una bicicleta que es un sorteo gratuito. Después tenemos un bono contribución que los que quieran colaborar estamos ofreciéndole y hay premios, porque hay empresas que nos donaron electrodomésticos muy caros, pero los sorteamos nosotros”, explicó el organizador, al resaltar el acompañamiento del sector privado.

El trabajo logístico y humano fue otro de los aspectos destacados. Según se informó, alrededor de 110 personas formaron parte de la organización, cumpliendo tareas antes y durante las dos noches del festival.

Una puesta en escena que sorprendió

Uno de los momentos más impactantes de la edición 62 fue la llegada de los Reyes Magos desde lo alto, descendiendo desde una grúa a unos 40 metros de altura. “En esta edición realmente han estado más que creativos. Han bajado de la grúa los Reyes Magos, fue una sorpresa para los chicos”, relató Chapino.

Luego, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron el predio mezclándose entre el público y repartiendo caramelos. “Hay mucha gente. Esa es la ilusión, es una alegría”, expresó el organizador, al remarcar el impacto que genera el contacto directo con los niños.

Fe, emoción y espectáculos

Durante la jornada también se llevó a cabo la entronización de la imagen de la Virgen del Perfecto Socorro, un momento cargado de simbolismo y recogimiento dentro de una celebración que combina tradición, fe y recreación popular.

La propuesta artística se completó con la actuación del payaso Almíbar, llegado desde el sur de la provincia de Buenos Aires. “Es un espectáculo muy lindo que entretiene con la gente y es para grandes y chicos”, destacó Chapino, al anticipar un show de aproximadamente 30 minutos.

La fiesta se extendió hasta la madrugada, tal como había ocurrido la noche anterior, cuando las actividades se prolongaron hasta las 3. “Anoche se nos fue hasta las 3 de la mañana. Hoy seguro hasta la 1 o las 2”, comentó el organizador.

Con una convocatoria récord, una fuerte impronta solidaria y la emoción de ver a miles de niños disfrutar, la Fiesta Provincial de los Reyes Magos cerró una nueva edición reafirmando su lugar en el calendario cultural y popular.