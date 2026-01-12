 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Fiesta Provincial de los Reyes Magos superó las 7.400 personas y espera otra noche multitudinaria

12 de Enero de 2026
Fiesta Provincial de los Reyes Magos
Fiesta Provincial de los Reyes Magos Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos registró una asistencia récord con más de 7.400 ingresos durante la jornada del domingo. En diálogo con Elonce, el organizador Daniel Chapino confirmó una segunda noche con espectáculos, sorteos y entrada libre y gratuita.

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos registró una convocatoria récord durante la primera jornada del domingo, con más de 7.400 ingresos contabilizados, y se prepara para una segunda noche prevista para este lunes cargada de espectáculos, sorteos y propuestas culturales en el predio ubicado en el barrio Kilómetro 5

½, en la zona sur de Paraná.

 

“Contabilizamos 7.400 tickets, pero hubo mucha más gente caminando en el predio. Fue un domingo récord”, expresó a Elonce el organizador, Daniel Chapino, al destacar la masiva participación del público.

Predio de la Fiesta Provincial de Reyes Magos (foto Elonce)
Chapino explicó que, si bien la entrada fue libre y gratuita, se entregaron talones a cada persona que ingresó, tanto adultos como niños, los cuales luego se utilizaron para realizar sorteos. “Anoche se sortearon 50 kilos de helado, una bicicleta y una gran cantidad de regalos para chicos y grandes”, detalló.

Segunda noche con shows y sorpresas

 

El organizador confirmó que la segunda jornada del festival comenzará a las 20 de este lunes, en avenida de las Américas 5500, y contará con una entrada especial de los Reyes Magos. “Será una sorpresa”, adelantó.

 

La grilla artística incluye la presentación del payaso Almíbar, llegado desde Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires. “Anoche, fueron 45 minutos de alegría. La gente se divirtió tanto que hasta lo tuvimos que bajar porque había otros artistas. Y para esta noche prometió quedarse más tiempo”, relató Chapino.

Fiesta Provincial de los Reyes Magos (foto Elonce)
La grilla se completa con las presentaciones de MS Dance, Cristina Godoy, Los Nuevos Herederos del Chamamé, Julio Uro y su banda desde Formosa, La Previa, Hugo Velásquez y su conjunto e Inesperados.

 

También se reiterarán los sorteos de bicicletas y premios para el público presente.

 

Cantina, organización y seguridad

 

Durante el evento funcionará una cantina con precios accesibles y una amplia variedad de comidas y bebidas, como papas fritas, panchos, pizzas, choripanes y gaseosas. “La cantina trabaja perfectamente y con precios muy económicos”, destacó el organizador.

 

En cuanto a los costos, se informó que el estacionamiento tendrá un valor de 5.000 pesos para autos y 2.000 pesos para motos, fondos que se destinarán íntegramente a la organización de la fiesta. La entrada al predio se mantiene libre y gratuita.

Fiesta Provincial de los Reyes Magos (foto Elonce)
Chapino también explicó el funcionamiento del bono contribución. “Lanzamos un bono de 5.000 pesos y ayer se sorteó una freidora de aire; para esta noche se vuelve a sortear otra como primer premio, y una pata al horno como segundo”, señaló.

 

Respecto al ingreso con conservadoras, se aclaró que tiene un costo de 20.000 pesos y que no se permite el ingreso de botellas de vidrio. “Revisamos todo por la seguridad de todos. Hay un gran operativo sanitario, policial y de tránsito”, afirmó Chapino.

La Fiesta de los Reyes Magos vuelve a consolidarse como una de las celebraciones más convocantes del verano en Paraná, con una fuerte impronta solidaria, cultural y familiar.

Fiesta Provincial de los Reyes Magos
