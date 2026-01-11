Fiesta Provincial de los Reyes Magos: inició con la tradicional caravana y continúa este lunes

REDACCIÓN ELONCE
La celebración se inició este domingo con el tradicional recorrido barrial de los Reyes Magos y continuará este lunes con espectáculos, sorteos y actividades para toda la familia. Los organizadores destacaron el espíritu solidario del evento.
La Fiesta Provincial de los Reyes Magos de Paraná comenzó este domingo por la noche con la tradicional caravana por el barrio “Kilómetro 5 y 1/2”, marcando el inicio de una de las celebraciones populares y solidarias más esperadas del calendario estival en la capital entrerriana. La actividad continuará este lunes con una nutrida grilla artística, propuestas recreativas y acciones comunitarias.
El puntapié inicial fue el recorrido de los Reyes Magos a bordo de la autobomba de los Bomberos Voluntarios de Paraná, que partió a las 20 desde el kilómetro 3 de avenida de las Américas, en la intersección con Juan B. Justo. Cientos de familias acompañaron el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar, en una postal cargada de emoción, tradición y alegría para los más chicos.
La Fiesta Provincial de los Reyes Magos es organizada junto a la comunidad de la Iglesia del Perpetuo Socorro y combina espectáculos, gastronomía y un fuerte compromiso solidario. “Hemos ampliado el predio y este domingo, superó las expectativas que teníamos y hubo más de 7 mil personas”, explicó Daniel Chapino a Elonce, uno de los organizadores, al dar cuenta del crecimiento sostenido del evento.
Uno de los momentos más esperados de la jornada inicial fue la llegada de la caravana al predio del camping del festival, donde se desarrollaron las actividades centrales. Para esta edición, los organizadores prepararon 62.300 caramelos que fueron repartidos durante el recorrido y en el predio, reforzando el carácter festivo de la celebración.
Propuestas para toda la familia
La Fiesta Provincial de los Reyes Magos ofrece una amplia variedad de actividades pensadas para todas las edades. El predio cuenta con una cantina de 80 metros de largo, donde se pueden degustar diferentes opciones gastronómicas, además de un sector con 20 expositores artesanos que exhiben y comercializan productos locales.
Entre las propuestas más esperadas se destacan los sorteos, que incluyen tres bicicletas y 50 kilos de helado, además de un sorteo diario de una freidora de aire entre quienes colaboren con el bono contribución voluntario. También se dispuso un parque infantil con peloteros y un sector con 600 sillas de uso gratuito para el público.
Chapino reconoció que este año la organización debió adaptarse a un contexto complejo y remarcó que la fiesta mantiene su perfil inclusivo y solidario.
Programación artística
Según se informó, tras la caravana, se realizó la presentación del Pesebre Viviente y una serie de números artísticos y musicales. Sobre el escenario pasaron Vení a Bailar con Sandra, Martín Peralta, Lo que Salga, el Payaso Almíbar llegado desde Buenos Aires, César Nani, Los Hermanos Corradini y Trío Alegría.
La propuesta continuará este lunes 12, a partir de las 20, con una nueva jornada de espectáculos. La grilla incluye a MS Dance, Cristina Godoy, Los Nuevos Herederos del Chamamé, nuevamente el Payaso Almíbar, Julio Uro y su banda desde Formosa, La Previa, Hugo Velásquez y su conjunto e Inesperados.
Organización, seguridad y fin solidario
Desde la organización indicaron que el bono contribución voluntario es de $5.000. El estacionamiento tiene un valor de $5.000 para autos y $2.000 para motos, sin límite horario, y está a cargo del grupo Scout. Se solicitó al público concurrir con sillones y abrigo adicional.
Asimismo, se aclaró que no está permitido el ingreso de conservadoras ni mochilas con alimentos, bebidas o botellas de vidrio, y que la Comisión Organizadora se reserva el derecho de admisión. También se pidió no asistir con sillas plásticas negras para evitar confusiones al momento de la salida.
Todo lo recaudado durante el festival será destinado a continuar los trabajos de albañilería de la futura Casa Parroquial y al merendero de la capilla, reforzando el perfil solidario que identifica a la Fiesta Provincial de los Reyes Magos. Durante ambas jornadas se dispuso un operativo sanitario y de seguridad policial, a cargo de la Comisaría 13ª, para garantizar el normal desarrollo de las actividades.
La fiesta volvió así a reunir tradición, fe y compromiso comunitario, en una celebración que año a año convoca a miles de familias y mantiene viva una de las expresiones culturales más arraigadas de Paraná.