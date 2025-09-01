Intento de robo en la cancha de softbol de Patronato: “Estamos cansados”, dijo Motroni

En la noche del domingo se registró un intento de robo en las canchas de softbol del Club Patronato en la ciudad de Paraná. A través de las cámaras de seguridad, un empleado observó a dos hombres forzando los candados de los accesos y dio aviso a la policía.

Sobre lo sucedido, Norberto Motroni, presidente de la Subcomisión de Softbol, afirmó a Elonce que están “cansados” de estos de inseguridad que generan “mucha angustia” y preocupación.

“Estamos en la lucha permanente de los que nos quieren robar. Desde hace dos semanas y media vienen queriendo entrar, estamos cansados”, dijo. “Violentaron todos los candados y parece que eligen los días de lluvia para hacer daño”.

Sobre el detenido, expresó que no sabe si tiene relación con el intento de ingreso y destacó que la policía “estuvo pendiente de nosotros todo el tiempo, llegaron, llamaron y actuaron muy bien”.

En cuanto a las condiciones del predio, si bien reconoció que tiene “seguridad mínima”, mencionó que “hemos hecho muchas mejoras y siempre tratamos de mantenerlo limpio, pero hasta nos han robado tejidos”.

“Como softbol de Patronato nos cuesta mucho el mantenimiento de todo y hacemos eventos para tener un dinero para adelantar con las obras. Es un trabajo mutuo y queremos que nos dejen en paz. No nos metemos con nadie, luchamos por nuestra cancha y nuestros chicos”, manifestó Motroni para acotar: “esto genera mucha angustia y ya estamos cansados”.

Finalmente, recordó que a la chica que atendía la cantina hace unos años, “le robaron varias cosas y no pudo seguir porque no pudo comprar los elementos para continuar su trabajo.”