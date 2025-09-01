 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

Video: detuvieron a un hombre por intento de robo en cancha de softbol de Patronato

Un empleado del club advirtió, a través de las cámaras de seguridad, a dos hombres forzando los candados de contenedores en las canchas de softbol de Patronato. La Policía detuvo a uno de ellos y el hecho quedó registrado en video al que accedió Elonce.

1 de Septiembre de 2025
Detenido por intento de robo en Paraná
Detenido por intento de robo en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Un intento de robo se registró en la noche del domingo en las canchas de softbol del Club Patronato, en Paraná. De acuerdo a lo informado a Elonce, un empleado del predio se comunicó con la comisaría decimocuarta al observar, a través de las cámaras de seguridad, a dos hombres forzando los candados de los contenedores.

 

Cuando los funcionarios policiales llegaron al lugar no encontraron a los sospechosos. Sin embargo, minutos después, otro trabajador del club se hizo presente y observó a un hombre salir de la cancha, a quien alcanzó a filmar.

 

Los efectivos regresaron al predio, dialogaron con el empleado y, a pocos metros, demoraron al sospechoso. Posteriormente constataron que dos candados habían sido dañados.

 

El hecho fue comunicado a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del autor y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. El episodio delictivo quedó registrado en un video al que accedió Elonce.

Temas:

Paraná intento de robo Patronato Softbol Detenido policía
