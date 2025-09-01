Video: detuvieron a un hombre por intento de robo en cancha de softbol de Patronato

Un intento de robo se registró en la noche del domingo en las canchas de softbol del Club Patronato, en Paraná. De acuerdo a lo informado a Elonce, un empleado del predio se comunicó con la comisaría decimocuarta al observar, a través de las cámaras de seguridad, a dos hombres forzando los candados de los contenedores.
Cuando los funcionarios policiales llegaron al lugar no encontraron a los sospechosos. Sin embargo, minutos después, otro trabajador del club se hizo presente y observó a un hombre salir de la cancha, a quien alcanzó a filmar.
Los efectivos regresaron al predio, dialogaron con el empleado y, a pocos metros, demoraron al sospechoso. Posteriormente constataron que dos candados habían sido dañados.
El hecho fue comunicado a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del autor y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. El episodio delictivo quedó registrado en un video al que accedió Elonce.