 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Robo filmado en el microcentro de Paraná: comerciante logró que el ladrón devolviera lo sustraído

Una comerciante del microcentro advirtió el ilícito por las cámaras de seguridad, fue hasta su negocio y atrapó al sospechoso, quien devolvió la prenda sustraída. En diálogo con Elonce, denunció reiterados hechos de inseguridad y falta de presencia policial.

21 de Enero de 2026
Robo filmado en el microcentro de Paraná
Robo filmado en el microcentro de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Una comerciante del microcentro advirtió el ilícito por las cámaras de seguridad, fue hasta su negocio y atrapó al sospechoso, quien devolvió la prenda sustraída. En diálogo con Elonce, denunció reiterados hechos de inseguridad y falta de presencia policial.

Robo filmado en Paraná. Una comerciante del microcentro fue víctima de un robo en su local ubicado sobre calle 25 de Junio, a metros de la Peatonal San Martín, y decidió difundir las imágenes del hecho para visibilizar la problemática de la inseguridad en la zona.

 

Según se informó, la mujer advirtió el robo a través de las cámaras de seguridad del comercio y se dirigió de inmediato al lugar. Al arribar, logró interceptar al ladrón, quien no ofreció resistencia, entregó las prendas que había sustraído y pidió disculpas. Tras la intervención policial, el sujeto fue detenido.

Robo filmado en una tienda del microcentro de Paraná

En las imágenes a las que accedió Elonce se observa cómo el hombre toma una remera y la oculta debajo de otra prenda que simulaba probarse. Al ingresar al probador, logra apoderarse de la ropa sin ser advertido en un primer momento.

 

La comerciante relató que no se trató del primer episodio de inseguridad sufrido en su local. El fin de semana anterior, una pareja intentó sustraer una prenda utilizando un alambre, aunque no logró concretar el robo porque la ropa quedó enganchada. Ese intento también quedó registrado por las cámaras de seguridad y el video había sido difundido por Elonce.

De acuerdo a lo indicado, el sábado la denuncia policial no fue tomada debido a que se trató solo de un intento de robo. Asimismo, la mujer aseguró que, según datos a los que accedió, la misma pareja habría cometido un robo el domingo en un bar ubicado en la intersección de calle La Paz y avenida Ramírez.

 

Finalmente, la comerciante explicó que decidió hacer públicas las imágenes de los hechos ilícitos con el objetivo de denunciar la falta de presencia policial en las calles aledañas a la Peatonal San Martín y reclamar mayores medidas de seguridad para la zona comercial del microcentro.

Temas:

Paraná intento de robo robo filmado inseguridad en Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso