Robo filmado en el microcentro de Paraná: comerciante logró que el ladrón devolviera lo sustraído

REDACCIÓN ELONCE
Una comerciante del microcentro advirtió el ilícito por las cámaras de seguridad, fue hasta su negocio y atrapó al sospechoso, quien devolvió la prenda sustraída. En diálogo con Elonce, denunció reiterados hechos de inseguridad y falta de presencia policial.
Robo filmado en Paraná. Una comerciante del microcentro fue víctima de un robo en su local ubicado sobre calle 25 de Junio, a metros de la Peatonal San Martín, y decidió difundir las imágenes del hecho para visibilizar la problemática de la inseguridad en la zona.
Según se informó, la mujer advirtió el robo a través de las cámaras de seguridad del comercio y se dirigió de inmediato al lugar. Al arribar, logró interceptar al ladrón, quien no ofreció resistencia, entregó las prendas que había sustraído y pidió disculpas. Tras la intervención policial, el sujeto fue detenido.
En las imágenes a las que accedió Elonce se observa cómo el hombre toma una remera y la oculta debajo de otra prenda que simulaba probarse. Al ingresar al probador, logra apoderarse de la ropa sin ser advertido en un primer momento.
La comerciante relató que no se trató del primer episodio de inseguridad sufrido en su local. El fin de semana anterior, una pareja intentó sustraer una prenda utilizando un alambre, aunque no logró concretar el robo porque la ropa quedó enganchada. Ese intento también quedó registrado por las cámaras de seguridad y el video había sido difundido por Elonce.
De acuerdo a lo indicado, el sábado la denuncia policial no fue tomada debido a que se trató solo de un intento de robo. Asimismo, la mujer aseguró que, según datos a los que accedió, la misma pareja habría cometido un robo el domingo en un bar ubicado en la intersección de calle La Paz y avenida Ramírez.
Finalmente, la comerciante explicó que decidió hacer públicas las imágenes de los hechos ilícitos con el objetivo de denunciar la falta de presencia policial en las calles aledañas a la Peatonal San Martín y reclamar mayores medidas de seguridad para la zona comercial del microcentro.