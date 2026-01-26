 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Federal

Conductor alcoholizado destrozó su auto al chocarlo contra un cartel

El conductor, de 21 años de edad, quien afortunadamente no presentaba lesiones, pero si dio positivo en el control de alcoholemia con 1,65 mg/l de alcohol en sangre, por lo que su vehículo fue retenido inmediatamente.

26 de Enero de 2026
Accidente en Federal
Accidente en Federal Foto: Policía de Entre Ríos

El conductor, de 21 años de edad, quien afortunadamente no presentaba lesiones, pero si dio positivo en el control de alcoholemia con 1,65 mg/l de alcohol en sangre, por lo que su vehículo fue retenido inmediatamente.

En la ciudad de Federal ocurrieron dos accidentes de tránsito entre el domingo y el lunes, dejando vehículos dañados y personas con lesiones leves.

 

El primer incidente ocurrió alrededor de las 06:20 horas del domingo en la intersección de calles Belgrano y Alvear, cuando un vehículo Peugeot 206 perdió el control debido al exceso de velocidad y chocó contra un cartel.

Accidente en Federal (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Federal (foto Policía de Entre Ríos)

El conductor, de 21 años de edad, quien afortunadamente no presentaba lesiones, pero si dio positivo en el control de alcoholemia con 1,65 mg/l de alcohol en sangre, por lo que su vehículo fue retenido inmediatamente.

 

Por otra parte, alrededor de las 12:30 horas de este lunes se produjo un segundo accidente en la calle Belgrano entre Colateral Almada y Brown, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron dos motovehiculos.

Accidente en Federal (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Federal (foto Policía de Entre Ríos)

La conductora de una de las motocicletas, una mujer de 33 años, fue trasladada al hospital Urquiza con lesiones leves, mientras que el conductor de la otra motocicleta, de 45 años, resultó ileso.

 

Ambos motovehiculos, una Guerrero 150 cc y una Keller Crono 110 cc, fueron retenidas por falta de documentación correspondiente para circular.

 

Más noticias

Temas:

accidente en Federal accidentes de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso