Una motociclista fue arrollada tras caer sobre la calle en esquina céntrica de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió este mediodía en la intersección de calles 9 de Julio y 25 de Mayo. La mujer, de entre 30 y 35 años, fue trasladada consciente al Hospital San Martín. Comisario brindó los primeros detalles del siniestro a Elonce.
Una mujer de entre 30 y 35 años resultó herida tras protagonizar un siniestro vial ocurrido este mediodía en la esquina de calles 9 de Julio y 25 de Mayo, en el centro de Paraná, lo que motivó un importante operativo policial y el corte del tránsito en la zona.
Según se informó, el hecho involucró a una motocicleta y un automóvil Peugeot 205. De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, la motociclista circulaba por calle 9 de Julio cuando, al encontrarse con otra moto que salía del estacionamiento ubicado en la intersección, se habría asustado, perdido el equilibrio y caído sobre la cinta asfáltica.
En ese momento, un automóvil que circulaba en el mismo sentido no habría logrado frenar a tiempo, y se investiga si llegó a colisionar con la mujer o con el rodado ya caído. La motociclista fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias y trasladada consciente al Hospital San Martín.
Al respecto, el jefe de la comisaría segunda, Lucas Gutiérrez, explicó a Elonce que “aparentemente la joven perdió el control del rodado al asustarse con otra moto que salía del estacionamiento, cayó a la calzada y luego intervino el automóvil que venía detrás”. Aclaró que “todo es materia de investigación”, ya que el siniestro ocurrió minutos antes del arribo del personal policial.
Asimismo, indicó que al momento de ser trasladada, la mujer se encontraba consciente y presentaba escoriaciones visibles en los brazos, aunque se aguardaba el parte médico oficial para determinar el carácter de las lesiones.
Como consecuencia del operativo, el tránsito fue interrumpido en calles 25 de Mayo y 9 de Julio, mientras personal policial y del 911 realizaba las pericias correspondientes sobre el vehículo involucrado. Familiares de la mujer herida se hicieron presentes en el lugar.
Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por la zona céntrica, hasta tanto se normalice la circulación vehicular.