Deportista de la selección argentina de BMX freestyle protagonizó violento despiste en Ruta 2

Valentino Villalba, integrante de la selección argentina de BMX freestyle, sufrió un violento despiste en Ruta 2. Uno de sus acompañantes se encuentra en estado grave y fue trasladado a un hospital.
Un deportista de la selección argentina de BMX freestyle protagonizó un violento despiste cuando se dirigía a Mar del Plata. El accidente dejó un saldo de cuatro heridos, uno de ellos en grave estado.
El incidente ocurrió el lunes por la mañana en el kilómetro 86 de la Ruta 2, cuando se recibió un llamado al servicio de emergencias por el despiste de un auto Volkswagen Gol que quedó volcado.
Al llegar al lugar, personal policial encontró a cuatro jóvenes, de entre 19 y 20 años, con lesiones de diversa consideración. Debido a la gravedad de la situación, se implementó un amplio operativo de rescate en la zona, según informaron desde Noticias Argentinas.
El vehículo era manejado por Valentino Villalba (19), quien es deportista de la selección argentina de BMX freestyle en la categoría bicicleta. Villalba sufrió politraumatismos varios.
Entre sus acompañantes se encontraba Emiliano Bello (19), quien sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital Romero de La Plata en ambulancia.
Por otro lado, Dilan Joan Clauser (20) presenta politraumatismos varios y cortes, pero se encuentra fuera de peligro. También se suma Jeremias Caram (19), quien resultó herido y ambos fueron derivados al Hospital de Chascomús.
El caso ha sido caratulado como lesiones culposas por despiste, y la investigación está a cargo del personal del Departamento de la zona Operativa Vial I de La Plata y de Samborombón.