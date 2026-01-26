Un camionero realiza mudanzas gratuitas para estudiantes que comienzan la universidad

Leandro Ross, transportista de Chacabuco, puso su camión a disposición para trasladar sin costo las pertenencias de jóvenes que se mudan a La Plata para iniciar sus estudios universitarios. “Es un esfuerzo enorme familiar”, afirmó.
Un camionero de Chacabuco impulsa una iniciativa solidaria en beneficio de jóvenes que comiencen sus estudios en la universidad en La Plata, al ofrecer mudanzas gratuitas para trasladar muebles y pertenencias sin cobrar ningún tipo de costo.
Se trata de Leandro Ross, transportista que decidió destinar su camión y acoplado exclusivamente a este fin en fechas clave del calendario académico. La propuesta surgió el año pasado, a partir de una charla informal, y se consolidó con el paso del tiempo. En su primera experiencia trasladó a cinco estudiantes y, en la presente temporada, el número superó la decena, publicó Cadena 3.
Ross explicó que durante esos días no aceptó ningún otro trabajo. “Está totalmente vacío. Para esas fechas no agarro ninguna carga”, relató en declaraciones radiales, al detallar que el viaje está pensado para que los jóvenes puedan instalarse con tranquilidad antes del inicio de clases.
Un apoyo clave para las familias
La logística incluye la carga de los muebles y cajas un día y la descarga al siguiente, permitiendo que los estudiantes se acomoden antes del comienzo de la cursada. Mientras tanto, los jóvenes viajan por su cuenta junto a sus familias.
El camionero remarcó que, a pesar de los costos que implica el traslado, decidió no aceptar ningún pago. “Hay mucha gente que me quiso pagar, pero no. No le pedí nada y no quiero nada”, sostuvo. Según explicó, su motivación estuvo vinculada al esfuerzo económico que realizan muchas familias para sostener los estudios universitarios de sus hijos.
En ese sentido, recordó el caso de un padre que trabaja todo el día y de noche reparte pizzas para sostener la carrera de su hija. “Es un esfuerzo enorme familiar”, afirmó.
Una vocación solidaria
Ross señaló que la solidaridad fue un valor aprendido desde su infancia. Contó que habitualmente ayuda a docentes o policías que hacen dedo en la ruta y que considera que poner el camión al servicio de los estudiantes es una forma concreta de colaborar. “Uno a veces anda vacío por muchos lados. Ir vacío una vez, pero para beneficio de muchos, vale la pena porque los costos para estudiar son muy altos", reflexionó.
Aunque reconoció que él no realizó estudios universitarios, expresó que se siente parte del camino de quienes comienzan una nueva etapa lejos de su hogar. Con cada viaje, su camión se convirtió en un apoyo fundamental para decenas de jóvenes y familias que afrontaron el desafío de iniciar la vida universitaria.