Robo con alambre en comercios de Paraná: “Tienen un ingenio tremendo para sacar mercadería”

Un comercio ubicado en la galería frente al Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, fue víctima de dos robos en apenas tres días mediante la modalidad conocida como “pesca con alambre”, una técnica delictiva que ya se registró en otros locales.

El hecho más reciente pudo ser advertido gracias a las cámaras de seguridad del local, que permitieron reconstruir el accionar del delincuente. “Esta es una modalidad nueva que nosotros sabíamos que se había dado en otros comercios y nos tocó. En el caso nuestro fueron dos veces en tres días”, relató a Elonce, Alejandro, propietario del comercio.

Comerciante de Paraná sufrió dos robos en tres días con la modalidad del alambre

Según explicó, el primer robo pasó desapercibido en un primer momento, ya que el sistema de cámaras no estaba activado. “La primera vez no nos dimos cuenta. Vimos las perchas colgadas vacías, cosa que generalmente no sucede”, contó. Recién luego, al revisar las imágenes del segundo episodio, lograron confirmar cómo se había concretado el hurto.

De acuerdo al testimonio del comerciante, entre ambos hechos fueron sustraídas más de 20 prendas, todas del mismo tipo. “Entre las dos veces, más de 20 prendas. Y todos shorts”, precisó, al señalar que debieron iniciar tareas de reposición de mercadería.

Alejandro remarcó el ingenio utilizado por el autor del robo y manifestó su preocupación por la reiteración del hecho. “Un ingenio tremendo para sacar mercadería que está bastante cerca de la puerta”, señaló, y agregó: “Se ve que esta persona encontró fácil la oportunidad y dos veces nos visitó”.

El comerciante confirmó que se realizó la denuncia correspondiente y que personal policial se presentó en el lugar.

Pese a tratarse de una zona muy transitada durante el día, Alejandro explicó que los robos se produjeron después de la medianoche. “A esa hora prácticamente no anda gente”, sostuvo.

Además, expresó su inquietud por la impunidad con la que actuó el delincuente. “Ha tenido todo el tiempo del mundo de sentarse y trabajarlo, como muestra el video”, afirmó, y advirtió que otros comercios de la cuadra habrían sufrido situaciones similares.

Finalmente, el comerciante calificó la situación como alarmante en el actual contexto económico. “La situación no está sencilla hoy para la venta y encima tener que invertir para poder vender y que te lo roben, es preocupante”, concluyó. Elonce.com