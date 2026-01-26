Gallardo estará feliz: River recupera antes de lo previsto a una pieza clave

La semana comenzó con una noticia alentadora para River, que podría recuperar antes de lo pensado a uno de sus referentes defensivos. La evolución de Germán Pezzella, a casi seis meses de la lesión que lo marginó de las canchas, generó optimismo en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, que ya analiza su posible regreso competitivo durante marzo.

El zaguero se había lesionado el 9 de agosto, en un encuentro ante Independiente, y debió atravesar un proceso quirúrgico y una extensa rehabilitación. Desde entonces, el objetivo fue respetar los tiempos médicos para evitar recaídas, aunque en las últimas semanas los avances comenzaron a acelerar los plazos.

Recuperación progresiva

Antes del receso de fin de año, el defensor ya había iniciado ejercicios livianos. Con el comienzo de la pretemporada en el River Camp, intensificó el trabajo con tareas físicas progresivas, transiciones controladas y exigencias específicas sobre la pierna afectada.

Todo el proceso se realiza de manera diferenciada y bajo la supervisión permanente del cuerpo médico. El contacto con la pelota volvió a formar parte de la rutina diaria, un paso importante tanto desde lo físico como desde lo anímico.

Germán Pezzella estaría cerca de volver. Foto: Archivo.

En el entorno del plantel destacan que no se registraron retrocesos ni complicaciones, un dato clave para pensar en un retorno sostenido.

Una alternativa clave para Gallardo

La posible vuelta del campeón del mundo representaría una solución importante para la última línea, en un año con calendario cargado de compromisos locales e internacionales. Gallardo sigue de cerca cada etapa y entiende que contar nuevamente con el central en plenitud puede fortalecer la estructura defensiva.

Más allá de que el alta competitiva todavía requiere cautela, la proyección es positiva. Si se mantienen los tiempos previstos, el futbolista podría sumar minutos durante marzo y convertirse en un refuerzo interno para el equipo.