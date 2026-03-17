Tras su salida de River, Gallardo estaría en la mira de un importante club de Brasil

El nombre de Marcelo Gallardo comenzó a aparecer en la prensa brasileña como uno de los posibles candidatos para asumir como entrenador de Cruzeiro. La versión surgió después de que el club de Belo Horizonte confirmara la salida de Tite, tras el empate 3-3 frente a Vasco da Gama en el Brasileirao.

La decisión se tomó luego de un arranque complicado del equipo en el campeonato brasileño. Cruzeiro sumó apenas tres puntos en seis fechas y quedó ubicado en la zona baja de la tabla, una situación que terminó precipitando el final del ciclo del entrenador.

Con la vacante abierta en el banco de suplentes, distintos medios deportivos del país comenzaron a mencionar posibles reemplazantes y uno de los nombres que apareció fue el de Gallardo, quien recientemente dejó su cargo como técnico de River.

El nombre de Gallardo en la prensa brasileña

Según informó el medio Globoesporte, Gallardo figura entre los candidatos que evalúa la dirigencia de Cruzeiro para conducir al equipo en lo que resta de la temporada.

La publicación señala que el entrenador argentino es uno de los perfiles considerados debido a su trayectoria internacional y a los títulos obtenidos durante su ciclo en River Plate.

Gallardo está actualmente sin club.

Sin embargo, por el momento no se conocieron contactos formales entre el club brasileño y el entorno de Gallardo, quien todavía no definió cuándo volverá a dirigir después de su salida del conjunto de Núñez.

Otros nombres que analiza Cruzeiro

Además de Gallardo, en la lista de posibles reemplazantes también aparecen otros entrenadores que actualmente se encuentran sin club o que podrían cambiar de equipo en el corto plazo.

Entre ellos figura Filipe Luís, quien dejó Flamengo después de haber conquistado la Copa Libertadores y el torneo local en la temporada anterior, aunque su ciclo se vio afectado por un inicio irregular en 2026.

Otro de los técnicos mencionados es el portugués Artur Jorge, quien ya había sido considerado por la dirigencia de Cruzeiro en diciembre, cuando el club atravesó otro cambio en su conducción técnica.