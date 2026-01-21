River tomó una decisión inesperada y no sumará más refuerzos

En una decisión que sorprendió dentro del mercado de pases, River resolvió no realizar más incorporaciones en esta ventana pese a que restan varios días para el cierre. El club considera que el plantel es competitivo para el primer semestre de 2026 y dejó abierta la posibilidad de actuar solo si aparece una oportunidad excepcional.

Para River, el primer tramo del año incluye Copa Argentina, Torneo Apertura y etapa de grupos de la Copa Sudamericana.

La determinación llega luego de una primera parte del mercado en la que Marcelo Gallardo recibió a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, tres nombres que reforzaron la elaboración de juego y la banda izquierda. La prioridad ofensiva no logró resolverse, aunque el club accionó sobre distintos perfiles que finalmente no prosperaron.

Objetivo frustrado: delanteros y extremos

River buscaba un 9 y un atacante de desequilibrio. Se intentó un préstamo por Luciano Gondou, pero la transferencia al CSKA de Moscú por 16 millones de euros dejó la operación sin margen. Lo mismo ocurrió con Tadeo Allende, quien continuará en el Inter Miami. Por Gianluca Prestianni hubo dos ofertas, pero Benfica decidió no desprenderse del jugador.

También se analizaron alternativas locales. El caso de Santino Andino se desvaneció cuando el futbolista manifestó su deseo de emigrar directamente a Europa y luego firmó con Panathinaikos. Maher Carrizo permaneció en Vélez tras un cambio de condiciones y la preferencia del jugador por un futuro exterior.

River no tendrá cara nuevas. Foto: Archivo.

Defensa, presupuesto y Monumental

En paralelo, River evaluó una incorporación en la zaga, aunque la caída de la negociación por Romaña llevó a mantener a Ulises Giménez en el plantel profesional. Con el tope presupuestario fijado en 20 millones de dólares, solo se utilizó el 40% del monto disponible. Además, el club estableció nuevos topes salariales con el objetivo de ordenar el gasto.

Esta política coincide con el megaproyecto de ampliación y techado del Monumental, una obra que requiere inversión millonaria y condiciona parte del escenario financiero. Desde la dirigencia apuntan a sostener un balance entre competencia deportiva y previsibilidad económica, tras una campaña 2025 que dejó saldos dispares.

Riesgo deportivo vs. equilibrio financiero

La decisión implica un riesgo: la producción ofensiva del año pasado estuvo por debajo de las expectativas y la falta de un extremo o un centrodelantero podría trasladar la presión hacia el funcionamiento colectivo. No obstante, River mantiene margen para actuar si surge una venta al exterior antes de marzo o si la AFA habilita una gestión de último momento.

Gallardo contará con tres fichajes nuevos para el arranque oficial. El debut será el sábado 24 de enero frente a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura, un partido que servirá como primera evaluación del semestre.