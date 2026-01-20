Gallardo suma un dolor de cabeza inesperado antes del debut de River: un titular es baja

A días del comienzo del Torneo Apertura, River recibió una noticia que altera los planes de Marcelo Gallardo: Marcos Acuña quedó descartado para el duelo del sábado ante Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El lateral izquierdo campeón del mundo arrastra un traumatismo en uno de sus pies desde fines de noviembre y continúa sin ritmo competitivo.

Un regreso condicionado

Acuña se perdió la pretemporada completa después de la lesión sufrida ante Racing el 24 de noviembre. Con sesiones de kinesiología y trabajos de campo sin exigencia, el defensor realizó una puesta a punto diferenciada que nunca llegó a incluir ejercicios formales ni amistosos. Por ese motivo, el cuerpo técnico entendió que no es conveniente apurarlo en la primera fecha del año.

Matías Viña aparece como la alternativa inmediata. El uruguayo sumó minutos ante Millonarios y Peñarol, dejó buenas sensaciones y se perfila para ocupar el sector izquierdo de la defensa en su debut oficial con la camiseta roja y blanca.

Acuña no se ha podido recuperar la lesión. Foto: Archivo.

La otra incógnita: Armani

El caso de Franco Armani es distinto pero también genera dudas. El arquero cumplirá el sábado los 21 días previstos tras el desgarro en el gemelo derecho y llegará con lo justo al estreno. Gallardo evaluará si lo arriesga desde el inicio o si mantiene a Santiago Beltrán, quien respondió de buena manera en los amistosos y ganó terreno tras la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Ezequiel Centurión.

La recuperación de Fabricio Bustos fue la noticia positiva en la vuelta al trabajo luego de la pretemporada. El lateral derecho se ausentó ante Peñarol por una sobrecarga muscular y estaría disponible como alternativa a Gonzalo Montiel.

Un mediocampo en revisión

Más allá de los nombres en defensa y el arco, el mayor interrogante pasa por la mitad de la cancha. Fausto Vera y Aníbal Moreno se perfilan como dupla fija, pero la inclusión de Kevin Castaño no convenció al cuerpo técnico por su aporte ofensivo. Gallardo analiza variantes más verticales y con presencia en el área rival.

Entre las alternativas se mencionan a Giuliano Galoppo, Tomás Galván y Santiago Lencina. En ataque, la idea inicial apunta a Juan Fernando Quintero acompañado por dos delanteros, con Facundo Colidio y Sebastián Driussi como principales candidatos, aunque Maximiliano Salas también pelea por un lugar.

Todo quedará definido en el táctico del jueves, cuando Gallardo empiece a cerrar el equipo para el debut oficial de una temporada con múltiples desafíos deportivos.