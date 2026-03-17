Cristina Fernández declara por la causa Cuadernos en Comodoro Py 

La ex presidenta se presenta ante el Tribunal Oral Federal 7 tras el rechazo a pedidos de nulidad. La causa investiga presuntos sobornos en la obra pública.
La ex presidenta Cristina Kirchner declara este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 en el marco de la causa Cuadernos, en el inicio de la etapa de indagatorias del juicio oral.
La citación se concretó luego de que el tribunal rechazara los planteos de nulidad presentados por la defensa de la ex mandataria y otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
El proceso judicial investiga una presunta red de sobornos vinculada a la adjudicación de obras públicas durante el período comprendido entre 2003 y 2015.
Cristina Kirchner ya viaja rumbo a Tribunales: declara en Comodoro PY en forma presencial en el juicio por la causa Cuadernos.
Así fue la salida de su departamento en Constitución: de pantalón y chaleco negro con camisa blanca, se subió al auto a saludar a su militancia pic.twitter.com/L7A6xuECG7— TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 17, 2026
Rechazo a los planteos de la defensa
La defensa de la ex presidenta había solicitado la nulidad del proceso al cuestionar la validez de las pruebas presentadas en la causa.
El abogado Carlos Beraldi sostuvo que los cuadernos que dieron origen a la investigación “fueron manipulados” y que no deberían ser considerados como evidencia.
Además, planteó que las declaraciones de los imputados que actuaron como “arrepentidos” se habrían obtenido bajo presiones, lo que pondría en duda su legitimidad.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°7 rechazó estos argumentos y avanzó con el cronograma previsto para el inicio del juicio.
Desarrollo del proceso judicial
El tribunal está integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes deberán resolver los planteos preliminares y analizar las pruebas presentadas en la causa.
Además de Fernández, también fueron citados a declarar otros imputados de relevancia, entre ellos ex funcionarios y empresarios que habrían estado involucrados en el esquema investigado.
El juicio busca determinar la existencia de una estructura de recaudación ilegal a través de contratos de obra pública.
En paralelo a la declaración judicial, desde temprano se concentraron militantes y seguidores de la ex presidenta frente a su domicilio en el barrio de Constitución.