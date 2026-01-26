Accidente en la Ruta 12: un auto volcó a la altura de Ceibas y una mujer fue hospitalizada

Un accidente de tránsito se registró a primera hora de la mañana de este lunes sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy, donde un vehículo terminó volcado y su conductora debió ser derivada a un centro asistencial para su atención.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 a la altura del kilómetro 123. Según la información oficial, el rodado circulaba en sentido sur–norte cuando, por causas que todavía se intentan establecer, la conductora perdió el control y el automóvil despistó.

Tras la maniobra, el Peugeot 208 dio un vuelco y quedó detenido sobre el carril contrario de circulación.

Intervención de los servicios de emergencia

Personal de Comisaría Ceibas fue el primero en llegar al lugar luego de recibir el aviso del siniestro. Al constatar la situación, solicitaron asistencia médica y la presencia de otros organismos de seguridad.

Accidente en Ruta Nacional 12. Foto: Bomberos Ceibas.

La conductora, una mujer mayor de edad con domicilio en la ciudad de Gualeguay, fue atendida en el lugar por el servicio de emergencias y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una mejor evaluación.

Accidente en Ruta Nacional 12. Foto: Departamental Islas.

En el operativo trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, agentes de la Dirección de Seguridad Vial, personal de Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Ceibas, quienes colaboraron con las tareas preventivas y de control del tránsito.

Circulación normal

Desde la fuerza indicaron que, a pesar del vuelco y del despliegue de los equipos de emergencia, la circulación vehicular no debió ser interrumpida y se mantuvo con normalidad en ambos sentidos.

Accidente en Ruta Nacional 12. Foto: Bomberos Ceibas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia interviniente, que busca determinar las circunstancias en que se produjo el accidente sobre la Ruta 12.