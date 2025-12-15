Se escondió debajo de la cama para resistir un arresto

El procedimiento se llevó adelante en Crespo, tras un aviso de un vecino. El sujeto fue hallado oculto debajo de una cama, se resistió al accionar policial y quedó detenido por orden de la Justicia.
Detuvieron a un hombre en el marco de un incumplimiento de medida judicial en flagrancia, tras un procedimiento realizado a partir de un alerta vecinal, este lunes en la localidad de Crespo.
Según se informó, durante una recorrida preventiva, un transeúnte advirtió a los efectivos sobre un individuo que circulaba de manera apresurada en una bicicleta de dudosa procedencia. Ante esa situación, los uniformados iniciaron averiguaciones y se dirigieron al domicilio de la expareja del sospechoso, donde se confirmó que el hombre había estado presente minutos antes.
Un vecino de la zona aportó datos clave al indicar que el individuo había dejado una bicicleta en su vivienda y luego había ingresado al domicilio de su expareja. Con el consentimiento de la mujer, el personal policial realizó una requisa en el lugar.
Durante la búsqueda, los efectivos localizaron al hombre escondido debajo de una cama. Al advertir la presencia policial, el sospechoso se mostró agresivo e intentó resistirse, aunque finalmente fue reducido sin que se registraran personas lesionadas.
Intervención judicial
Tras el procedimiento, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del individuo por el delito de incumplimiento de medida judicial.
Asimismo, se procedió al secuestro de una bicicleta rodado 26, de color rojo y blanco, que había sido dejada en el domicilio del vecino.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, que ordenó el traslado del detenido a la Alcaldía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.